Palermo. Controlli dei Carabinieri nella notte, scattano 4 arresti

Palermo. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile, questa notte sono stati impegnati in un servizio di controllo del territorio disposto dal Comando Provinciale di Palermo, sono finiti così in arresto quattro persone. Il primo a finire in manette è stato Nicodemo Davì di 31 anni, responsabile di detenzione di DVD e CD palesemente contraffatti. L’uomo, intorno alle 23,30 è stato fermato a bordo della sua autovettura in via Lanza di Scalea, nel corso dell’accertamento è emerso che l’autovettura condotta dal Davì circolava sprovvista della copertura assicurativa, inoltre, a seguito di un’ispezione del mezzo, i militari hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro ben 630 tra dvd/cd risultati palesemente contraffatti, celati all’interno di un borsone e sicuramente destinati alla vendita su mercato clandestino. Il 31enne, pertanto, è stato tratto in arresto per detenzione al fine di vendita di copie contraffatte di opere tutelate dai diritti di autore. Al termine del rito della direttissima dopo la convalida dell’arresto è stato rimesso in libertà.

Verso le 03.30, pattuglie del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale Carabinieri di Palermo, hanno tratto in arresto altre tre persone per furto aggravato di energia elettrica. Nel corso di un controllo eseguito nel quartiere Uditore, in via Mazzarella, i militari hanno avuto modo di accertare che, Antonino Canestro di 42 anni, Raffaele Imparato di 41 anni e Mariella Gaeta di 37 anni, si erano allacciati abusivamente alla rete pubblica Enel allo scopo di alimentare, a mezzo di classici cavi volanti, le rispettive abitazioni. I militari dell’Arma hanno subito richiesto l’intervento di personale tecnico della società Enel che hanno subito constatato l’effettivo allaccio abusivo, provvedendo a disattivare gli allacci e rimettere in sicurezza le centraline. I tre trasgressori tratti in arrestati con l’accusa di furto di energia elettrica sono stati rinchiusi nelle camere di sicurezza in attesa della direttissima. Dopo la convalida degli arresti i tre sono stati sottoposti alla misura alternativa dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.