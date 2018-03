Regione. Al via la concertazione sul “Libro verde della scuola”

Catanzaro. Il Presidente della Regione Giuseppe Scopelliti e l’assessore regionale alla Cultura Mario Caligiuri hanno avviato la fase di concertazione sul “Libro verde sulla scuola in Calabria”. “La Regione – ha detto Scopelliti – ha avviato un dibattito fra tutti i soggetti che operano nel mondo della scuola per individuare le politiche di sviluppo dell’istruzione regionale fino al 2015”. “Si tratta – è scritto in un comunicato dell’ufficio stampa della Giunta regionale – del primo esperimento di “Libro verde” sulle tematiche dell’istruzione e della formazione in Calabria e fra i primi realizzati in Italia. La finalità del documento è quella di avviare un dialogo dinamico con tutte le componenti sociali e istituzionali e di stimolare i contributi di tutti i portatori di interesse. Per assicurare la più ampia diffusione del “Libro verde”, il documento è stato pubblicato sul sito www.regione.calabria.it/istruzione ed è stato attivato uno specifico indirizzo di posta elettronica per la raccolta di suggerimenti e proposte. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla concertazione potranno inviare il loro contributo entro il 31 dicembre 2010 all’indirizzo e-mail [email protected]. Entro i primi mesi del 2011 il documento condiviso sarà presentato durante una conferenza stampa che coinvolgerà tutto il mondo della scuola.