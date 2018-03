Cosenza. Per le Giornate Europee del Patrimonio la mostra su “La Calabria che fece l’Italia (1799-1861)”

Cosenza. Le ‘Giornate Europee del Patrimonio 2010’ – grande evento culturale che si realizza il 25 e 26 settembre prossimi – fanno da prestigioso contenitore alla prima iniziativa pubblica del progetto ‘Il Risorgimento a Cosenza’, promosso dall’Amministrazione comunale con l’Associazione per il Progresso del Centro Storico, quale significativo contributo alle celebrazioni per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia. Si tratta della mostra didattica ‘La Calabria che fece l’Italia (1799-1861)’, in esposizione presso il Museo dei Brettii e degli Enotri, che in 12 cartelli didattici ripercorre la storia del Risorgimento calabrese e cosentino, inquadrata nel più generale contesto nazionale ed europeo; dalla drammatica esperienza della repubblica partenopea fino alla spedizione dei Mille, l’arrivo di Garibaldi a Napoli e la proclamazione del Regno d’Italia (17 marzo 1861). Particolare attenzione è stata, evidentemente, dedicata al moto cosentino del 15 marzo 1844 ed alla spedizione dei fratelli Bandiera, “uno degli episodi più struggenti del Risorgimento italiano”, come definito dallo storico Lucio Villari. La mostra espone reperti e documenti storici, patrimonio della città di Cosenza, tra i quali uno dei più antichi tricolori d’Italia, quello che fratelli Bandiera e compagni portarono da Corfù nella sfortunata spedizione del giugno 1844. La mostra – che si inaugura sabato 25 settembre alle ore 17.30 – è stata realizzata con la consulenza storiografica di Gabriele Petrone, responsabile di tutto il progetto. L’allestimento è stato curato dalla Direttrice del Museo dei Brettii e degli Enotri, Marilena Cerzoso, in collaborazione con Silvio Grandinetti dell’Associazione per il Progresso del Centro Storico, e Guglielmo Cozzolino della Red Onion. Lo spot di presentazione è stato realizzato da Simona Crea.