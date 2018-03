Messina. Celebrazioni per San Michele Arcangelo: porte aperte alla Caserma Calipari per il Family Day

Messina. Il 29 settembre è una data importante per la Polizia di Stato che festeggia il suo Santo Patrono, San Michele Arcangelo. Da diversi anni, questa giornata di festa ha acquisito un valore aggiunto, perché rappresenta un momento di incontro anche tra le famiglie dei poliziotti, riuniti in quello che viene definito il Family Day, la giornata dedicata alla famiglia. Quest’anno la sede scelta per la tradizionale cerimonia è la città di Milazzo, dove, alle 10.30, presso la cattedrale, verrà officiata la Santa Messa dall’Arcivescovo Monsignor Calogero La Piana, coadiuvato dal Cappellano della Polizia di Stato Padre Rosario Scibilia. Nel pomeriggio, alle ore 16.30, nello spirito del Family Day, la manifestazione proseguirà presso la caserma Calipari di Messina, dove sarà ricordato e riconosciuto il lavoro di rappresentanti della Polizia di Stato che, nel corso dell’anno, si sono prodigati per aiutare la cittadinanza con significativi interventi di soccorso pubblico. Il Sindaco della città dott. Giuseppe Buzzanca, il Presidente della Provincia dott. Nanni Ricevuto, e il Questore Dott. Carmelo Gugliotta, premieranno personalmente i valorosi poliziotti. Saranno poi consegnate delle pergamene al personale della Polizia di Stato oggi in quiescenza, come segno tangibile di riconoscenza per l’impegno profuso e il lavoro svolto nell’Amministrazione al servizio della collettività. Il 29 settembre sarà soprattutto la festa dei bambini, ai quali durante il pomeriggio saranno dedicati numerosi momenti con piccoli doni e la presenza di amici speciali tra cui unità cinofile ed artificieri antisabotaggio, che organizzeranno delle dimostrazioni nel piazzale all’interno della caserma. I bambini, tra cui gli ospiti d’onore dell’Istituto Padre Annibale Maria di Francia, potranno inoltre osservare da vicino i mezzi della Polizia Stradale e della Polizia Ferroviaria. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare e, per l’occasione, sarà possibile visitare liberamente l’interno di una caserma della Polizia di Stato e vedere come lavorano quotidianamente i poliziotti.