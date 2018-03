Messina. Messinambiente, scade venerdì termine per designazione 3 sindaci effettivi e 2 supplenti

Messina. Il sindaco, on. Giuseppe Buzzanca, ha fissato i termini di presentazione delle candidature per la designazione di tre Sindaci effettivi e 2 Sindaci supplenti in seno al Collegio Sindacale di Messinambiente S.p.A. Entro le ore 12 di venerdì 8 potranno essere presentate le candidature per la nomina dei Sindaci, che secondo quanto previsto dall’articolo 65 dello Statuto comunale, vanno depositate all’Ufficio Gabinetto, corredate dai curricula dei candidati, riportando tutti gli elementi che comprovino la cittadinanza italiana; il godimento del diritto di elettorato attivo e passivo; esperienza scientifica, tecnica, professionale, amministrativa o imprenditoriale comprovata dagli studi compiuti e/o dall’attività svolta professionalmente nel privato e nel pubblico. Possono presentare proposte per la copertura della carica: cento elettori del Comune (le firme dei presentatori devono essere autenticate); ogni singolo Consigliere comunale; il Presidente di ogni circoscrizione; le Associazioni iscritte negli appositi albi nazionali, regionali o comunali; le Organizzazioni provinciali aderenti alle associazioni nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi; gli Ordini professionali.