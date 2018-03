Palermo. Contrasto alla detenzione illecita di stupefacente: arrestate 4 persone tra cui un minore

Palermo. Prosegue l’attività dei Carabinieri del Comando Provinciale, diretto dal Colonnello Teo Luzi, nel controllo del territorio e nel contrasto al mercato degli stupefacenti. Quotidianamente pattuglie di uomini dell’Arma vigilano sul territorio pronti ad individuare e trarre in arresto eventuali pusher, impegnati nell’attività di spaccio. Di seguito i risultati conseguiti a Palermo:

I Carabinieri della stazione Palermo Villagrazia hanno tratto in arresto per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti, Nicolò Cannata di 24 anni nato a Palermo ma residente a Bagheria. I Carabinieri nel corso di uno specifico servizio di osservazione posto in essere in via Del Cigno, hanno notato il Cannata mentre cedeva a terzi una dose di sostanza stupefacente del tipo cocaina per complessivi grammi uno, sottoposta a sequestro. L’arrestato è stato condotto presso la locale casa circondariale “Ucciardone” a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

I Carabinieri della stazione Palermo Altarello di Baida dopo una prolungata un’attività di osservazione svolta in via Grotta Danisinni hanno tratto in arresto per cessione e spaccio di sostanze stupefacenti: Maurizio La Monica di 36 anni nato a Palermo e Antonino Giordano di 35 anni nato a Palermo. I Carabinieri dopo aver notato i due cedere ad altro soggetto della sostanza stupefacente, hanno eseguito la perquisizione personale rinvenendo 13 grammi di “hashish” nonché la somma contante 550,00 euro sicuro provento dell’attività illecita. Gli arrestati sono stati condotti presso la locale casa circondariale “Ucciardone” a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di San Lorenzo dopo una prolungata attività di osservazione svolta in via Agesia di Siracusa hanno tratto in arresto per cessione e spaccio di sostanze stupefacente un minorenne di Palermo. I Carabinieri dopo aver notato il minore cedere ad altri soggetti della sostanza stupefacente hanno eseguito la perquisizione personale rinvenendo 10 grammi di “cocaina” nonché la somma contante di 75,00 euro provento dell’attività illecita. L’arrestato è stato condotto presso il locale centro di prima accoglienza “Morvillo” a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Lo stupefacente, sequestrato, è stato inviato presso il laboratorio della Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale dei Carabinieri di Palermo, per essere sottoposto ad i necessari accertamenti in attesa poi dell’autorizzazione alla distruzione. Diversi poi i segnalati quali assuntori di sostanza stupefacente.