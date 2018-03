Premio Anassilaos 2010: omaggio all’eroe Nicola Calipari

Reggio Calabria. Si terrà il 13 novembre presso l’Auditorium “Nicola Calipari” del Consiglio Regionale della Calabria, la 22° edizione del Premio Anassilaos di Arte Cultura Economia e Scienze e sarà nel nome della Medaglia d’Oro al Valor Militare Nicola Calipari, l’eroe reggino scomparso cinque anni fa (4 marzo 2005) a Baghdad facendo scudo con il proprio corpo alla giornalista Giuliana Sgrena. E’ stato lo stesso presidente Stefano Iorfida a darne notizia nel corso della riunione alla quale hanno preso parte i responsabili dell’associazione Anassilaos, ricordando come anche l’edizione 2010 della rassegna sarà improntata alla massima sobrietà senza peraltro che ciò comporti una rinuncia ai principi che in tutti questi anni hanno improntato la manifestazione. Fare incontrare studiosi di diverso orientamento culturale italiani ed europei; promuovere iniziative, nel nome di Papa Giovanni Paolo II, cui è stato intitolato il Premio per la Pace, a favore della pace nel Mondo e nel Mediterraneo, combattere l’intolleranza e il razzismo, favorire l’accoglienza, sviluppare gli scambi culturali. Anche in questa edizione (Anassilaos International) saranno presenti nella città dello Stretto studiosi provenienti dalla Russia, dalla Spagna, dalla Svizzera e personalità del mondo della ricerca scientifica, storica, economica provenienti dalle Università più prestigiose d’Italia, tra i quali il Rettore dell’Unical, professor Giovanni Latorre. Molte, nell’ambito del Premio, le sezioni dedicate a personalità reggine e messinesi, calabresi e siciliane (Attilio Da Empoli, Raffaele Piria, Salvatore Calderone, Salvatore Pugliatti, Antonio Piromalli, Renato Calapso) per manifestare, attraverso di essi, l’ orgoglio d’ essere reggini e meridionali e ribadire il legame con le nostre radici, senza che ciò significhi chiusure che sarebbero incomprensibili in un mondo globale. Un particolare omaggio sarà inoltre reso al Prefetto Domenico Salazar, scomparso un anno fa, che per tanti anni ha operato presso la Prefettura di Reggio Calabria prima di divenire prefetto di Catanzaro, poi di Catania e infine direttore del Sisde. Nella stessa giornata del 13 novembre sarà consegnato anche il Premio Anassilaos Giovani, una scelta nata dal desiderio di unire idealmente i giovani ai maestri nello spirito con il quale il grande Galileo Galilei, scriveva a Francesco Cesi, promotore dell’Accademia dei Lincei “Fanno a nostro proposito sì i vecchi come i gioveni; i dottissimi già, come quelli che al compimento della dottrina sono di buon passo incamminati” . Numerose anche le manifestazioni collegate che si terranno la stessa mattina del 13 novembre presso alcune scuole reggine e della provincia (il Liceo Scientifico Vinci, il Liceo Scientifico Volta, l’Istituto Tecnico-Commerciale Piria, l’Istituto Pizi di Palmi) e presso la Chiesa di San Giorgio al Corso nei giorni 11 e 12 novembre nell’ambito dell’Anassilaos San Giorgio e del Premio per la Pace.

Raffaele Putortì