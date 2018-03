Teatrino pane e vino, una rassegna tutta da gustare

Reggio Calabria. Al via la 1^ rassegna “Teatrino Pane e …Vino”, promosso dalla UILT Calabria (Unione Italiana Libero Teatro) con il patrocinio di: Regione Calabria, provincia di Reggio Calabria, comune di Frascineto e Provincia di Cosenza. Si tratta di un progetto singolare ed innovativo che mira alla riscoperta dei valori umani, dell’unione e della condivisione storica culturale ed in cui cultura popolare ed antichi sapori, si fonderanno. La rassegna itinerante inizierà sabato 6 novembre ore 21.00, all’Auditorium di Frascineto (CS), mentre a Reggio Calabria prenderà il via domenica 7 novembre ore 18.00 al Teatro Primo di Saracinello. Seguiranno dieci appuntamenti teatrali, suddivisi tra le due città, che impegneranno sei compagnie provenienti da tutta la Calabria. Ai dodici spettacoli in cartellone saranno abbinati nel foyer dei teatri durante gli intervalli, momenti di degustazioni di prodotti della nostra tradizione contadina. La gastronomia tesa a lusingare il gusto, a sensibilizzare il palato alla riscoperta di sapori perduti, trova massima espressione nei contesti di festa. Sarà dunque il coinvolgimento dei sensi e della mente, l’esperienza che verrà offerta allo spettatore.“Abbiamo pensato di abbinare i sacrifici e i sapori della terra all’arte teatrale- dice il presidente della UILT Calabria, Angelo Latella – il teatro della UILT è appunto buono come il pane di Cerchiara, il vino di Frascineto, di Pellaro, di Palizzi e non lo trovate dappertutto, è un prodotto di nicchia. A tutti gli abbonati saranno dati in omaggio una pagnotta di pane di Cerchiara ed una bottiglia di vino.” La Calabria vanta una tradizione enogastronomica molto ricca e varia ed il progetto mira alla promozione dell’enogastronomia locale e delle sue produzioni agro-alimentari abbinate al teatro, con cui nutrire corpo e mente. Info: 3479953185-3929074140; e.mail: [email protected] www.uilt.it.