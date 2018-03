La Polizia Penitenziaria costretta a “disertare” la Festa delle Forze Armate per mancanza di organico

Reggio Calabria. «In questa importante giornata di celebrazioni nazionali dobbiamo esprimere tutto il nostro disappunto per la mancata partecipazione della polizia penitenziaria, a Reggio Calabria, nella giornata dedicata alle Forze Armate e all’Unità Nazionale. Quest’anno, davanti al monumento ai caduti, sul lungomare di Reggio Calabria, diversamente dagli altri anni, mancava lo schieramento della polizia penitenziaria». È quanto dichiarano Giovanni Battista Durante, segretario generale aggiunto del Sappe e Damiano Bellucci, segretario regionale della Calabria. «La direzione dell’istituto reggino – spiegano – per carenza di uomini, in quanto impegnati anche nelle traduzioni in Tribunale per le udienze, non ha potuto mandare una rappresentanza del Corpo. La stessa direzione aveva chiesto ai competenti uffici del provveditorato regionale di inviare del personale, ma sembra non abbia ottenuto nessuna risposta positiva. La mancata partecipazione della polizia penitenziaria ad una celebrazione così importante – proseguono Durante e Bellocci – lede sicuramente l’immagine del Corpo. L’episodio è ancora più grave se si considera che è anche frutto del disinteresse di uffici superiori che avrebbero il compito ed il dovere, attraverso il cerimoniale, di garantire la partecipazione di una rappresentanza del Corpo di polizia penitenziaria ad eventi così importanti. Alla cerimonia era invece presente l’Anppe (Associazione Nazionale Polizia Penitenziaria) che con una delegazione di dieci persone ha partecipato alla celebrazione della giornata dedicata alle Forze Armate e all’Unità Nazionale. Ciò, però, non diminuisce le responsabilità dell’Amministrazione penitenziaria. La casa circondariale di Reggio Calabria – spiegano i dirigenti del Sappe – ha una carenza di uomini di circa 50 unità. Mancano anche le donne da impiegare nella sezione femminile. A tal proposito, su richiesta del Sappe, il Dipartimento emanerà a breve un interpello nazionale per l’invio di personale femminile nell’istituto reggino».