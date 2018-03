Martorano: “A breve l’ampliamento del cimitero di Croce Valanidi”

Reggio Calabria. “Esprimo compiacimento per la decisione della Giunta Comunale, presieduta dal Sindaco Giuseppe Raffa di approvare il progetto esecutivo per l’allargamento del cimitero di Croce Valanidi attraverso la costruzione del settimo lotto”. E’ quanto afferma il consigliere comunale Giuseppe Martorano. “Il cimitero di Croce Valanidi si trova in una situazione di carenza di posti che non riescono a soddisfare le esigenze della cittadinanza – spiega Martorano –. Mi sono prodigato, in questi anni, per riuscire ad inserire l’opera nel Piano Triennale 2007/2009. Oggi abbiamo raggiunto il risultato, la gara d’appalto è stata esperita e, nel più breve tempo possibile, avranno inizio i lavori di ampliamento della struttura. Altre due importanti opere stanno sono già state appaltate. Una riguarda la zona di Paterriti, dove è prevista la costruzione di un ponte per l’attraversamento sul torrente Valanidi. In passato, infatti, i lavori erano già stati consegnati ma non hanno avuto inizio a causa dei problemi giudiziari che avevano investito l’impresa vincitrice. L’altro importante intervento riguarda invece la realizzazione della strada di servizio della contrada scala di Arangea”. Il consigliere Martorano auspica che entrambe le opere abbiano inizio a breve.