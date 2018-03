Matera. Documenti falsi per ottenere la patente, altre quattro persone denunciate

Matera. Prosegue l’impegno degli uomini della Sezione Polizia Stradale di Matera nelle attività protese alla verifica della regolarità nell’espletamento degli esami per il conseguimento della patente di guida. Nei giorni scorsi tale attività ha consentito di denunciare alla competente autorità giudiziaria quattro persone, responsabili per reati che vanno dal falso alla sostituzione di persona, in ipotesi concorsuale. In questi giorni il personale della Squadra di Polizia Giudiziaria, durante dei controlli svolti all’Ufficio della Motorizzazione Civile di Matera nell’ambito delle indagini relative al falso documentale, ha denunciato all’autorità giudiziaria per gli stessi reati altre quattro persone in concorso tra loro, tutte residenti nel Comune di Gravina in Puglia. Il meccanismo adottato era simile a quello già segnalato: falsificare la documentazione prodotta con l’istanza per sostenere l’esame teorico da privatista per il conseguimento della patente di guida. La falsificazione consisteva nel sostituire la fotografia della persona che presentava l’istanza con quella che materialmente avrebbe poi sostenuto l’esame, ovviamente in possesso di una notevole preparazione tecnica. Presentava evidenti segni di falsificazione la documentazione di un altro candidato che aveva già superato l’esame teorico e si apprestava a superare l’esame pratico.