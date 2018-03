Pallamano Amaranto-Ortigia 30-29

Reggio Calabria. Vittoria sofferta per la B&T Impianti Pallamano Amaranto. La squadra di mister D’Arrigo riesce a imporsi su Ortigia con un solo punto di scarto al termine di una partita combattuta. La Pallamano Amaranto era priva dei portieri titolari Amendolagine e Puleio e con Torre non in perfette condizioni fisiche. In porta si alternano Mohamed Meskelindi, giocatore di esperienza e Alessio Scali, proveniente dalle giovanili. Quest’ultimo soprattutto si distingue nel corso della gara, annullando alcune azioni offensive dei siciliani. Gara nervosa e sentita da entrambe le squadre alla ricerca di punti per la classifica. Diversi gli errori commessi dalle due formazioni soprattutto in fase offensiva. I siciliani particolarmente fallosi in difesa, collezionano 8 esclusioni per due minuti. L’Ortigia aggredisce gli avversari e non concede spazi. La Pallamano Amaranto è costretta spesso ad inseguire. Si arriva sul pareggio di 9 a 9. A meno di un minuto dalla fine del primo tempo, alcuni giocatori dalla panchina dell’Ortigia non consentono a Nisticò di rimettere in gioco il pallone. Saltano i nervi. La lite viene sedata dall’intervento dei due allenatori. Alla fine saranno tre gli espulsi per la Pallamano Amaranto e 2 per Ortigia. Le squadre terminano il primo tempo in 4 contro 5. Scali para due tiri, bloccando le incursioni in contropiede degli avversari. Nel secondo tempo si fa male Podetti ed è costretto ad uscire. La gara termina sul punteggio di 26 a 26. Si passa ai calci di rigore dai 7 metri, cinque per parte. Meskelindi dopo i primi due rigori subiti, viene sostituito da Scali. Il giovane portiere para due rigori decisivi. Paolo Ienuso segna il tiro decisivo, consegnando la vittoria alla sua squadra. Al termine della gara il presidente Francesco Cuzzola nono stante il successo non nasconde l’amarezza per quanto accaduto: “ I cronometristi non hanno fermato puntualmente il tempo. Inoltre non sono stati segnati dei cambi irregolari effettuati dall’Ortigia. Tutto questo poteva penalizzarci. Non avevo mai assistito ad una gara così. Entrambe le squadre sono state costrette a subire decisione assurde”. Di uguale parere anche mister D’Arrigo: “ La conduzione della gara non è stata buona. L’espulsione dei giocatori ha condizionato molto l’andamento della partita. Arrivare ai calci di rigore non è mai facile. I ragazzi sono stati bravi a mantenere la concentrazione sino alla fine. Adesso dobbiamo pensare al prossimo impegno. Le assenze di Ienuso, Costantino e Nisticò sono importanti. Valuteremo in settimana le sostituzioni”.

Daniela Gangemi

B & T Impianti Amaranto – Ortigia Sr 30-29

B & T Impianti Amaranto – 22 Scali, 12 Meskelindi, 17 Nisticò (3 reti), 31 Caracciolo, 18 Costantino V. , 4 Costarella (9 reti), 8 Ienuso a. , 6 Grilletto (5 reti), 5 Ienuso L., 10 Ienuso P. (1 rete), 8 Italiano (4 reti), 11 Torre (2 reti), 2 Podetti (3 reti), 84 Costantino C. (3 reti). all.: D’Arrigo Tommaso

Ortigia Sr – 12 Sardo, 3 Greco (1 rete), 8 Ragusa (5 reti), 11 Giannone (7 reti), 9 Troia (2 reti), 2 Attardo A. (1 rete), 19 Attardo M. (2 reti), 7 Lorefice (3 reti), 17 Calafiore, 4 Garofalo (4 reti), 18 Milluzzo (4 reti), 1 Nicastro. all.: Bufardeci Angelo.

Ammoniti: Costantino V., Ienuso P. e Nisticò (Pa); Ragusa, Attardo A., Garofalo (O).

Esclusioni 2 minuti: Ienuso L., Ienuso P., Italiano (Pa); Ragusa (2), Troia, Attardo A., Garofalo, Milluzzo (2), Nicastro (O).

Espulsioni: Ienuso L., Costantino C., Nisticò (Pa); Attardo A., Attardo M. (O).

Arbitri: Pasquale Tisci e Pierluigi Scalici.

Alessio Scali