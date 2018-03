All’Istituto d’Arte Frangipane la prolusione della scenziata reggina Lucia Votano

Reggio Calabria, Venerdì scorso l’ingegnere Nicola Pavone, dirigente dell’Istituto d’Arte “ Frangipane “ di Reggio Calabria e Presidente del “Lions Club” di Reggio Calabria ha organizzato un “Randez – Vous” nell’aula magna del “Frangipane” un incontro con la dottoressa Lucia Votano nata a Villa S. Giovanni, fisica e scienziata, prima donna designata dal Consiglio direttivo dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare a dirigere il più grande centro di ricerca sotterraneo al mondo, i Laboratori Nazionali del Gran Sasso situati a oltre mille metri sotto il massiccio abruzzese.

La dottoressa Votano, dopo il conseguimento della laurea in fisica con 110 e lode, ha intrapreso la carriera scientifica nei Laboratori Nazionali di Frascati dell’Infn e ha partecipato alla realizzazione di importanti esperimenti al Cern e al laboratorio Desy di Amburgo in Germania. Lucia Votano è membro del “Peer Review Committee”, del coordinamento europeo per la fisica delle “astro particelle” (ApPEC) e del Comitato per la “roadmap di ASPREA” che nel settembre scorso ha delineato in un rapporto il futuro della ricerca “astro particellare” in Europa. Il laboratorio del Gran Sasso, è sede di esperimenti di valenza mondiale come il Cngs. flusso dei neutrini “lanciato” Dal laboratorio europeo di Ginevra in Svizzera è stato lanciato un flusso di “neutrini” che sono stati ricevuti dal laboratorio del Gran Sasso in solo 2,4 millesecondi percorrendo circa 730 kilometri di corsa sotto la crosta terrestre.

Il convegno ha avuto inizio con il Lions dr. Pizzi che ha accennato a quelli che sono i principi ispiratori dei Lions, e ha proposto un minuto di raccoglimento per il decano dei Lions deceduto recentemente. Il presidente Pavone, ha ringraziato Lucia Votano per aver accettato l’invito a tenere la prolusione magistrale sulla ricerca scientifica del Centro Nucleare del Gran Sasso, agli studenti dell’Istituto e ai Lions presenti, e prima dell’inizio della prolusione ha consegnato alla scienziata un fascio di fiori e le insegne di “socia d’onore “ del Lions di Reggio Calabria. Il dr. Cesare Messina, anch’egli Lions, ha preso la parola indirizzando un saluto a Lucia Votano, calabrese reggina, per la sua sensibilità nell’accogliere l’invito.

Lucia Votano, con semplicità (caratteristica dei grandi del sapere), ha arricchito la nostra conoscenza, parlandoci sulla scoperta eccezionale del Laboratorio di Fisica Nucleare del Gran Sasso presso il quale, per la prima volta al mondo, è stata osservata una metamorfosi del “neutrino” in modo diretto. Il Laboratorio Nucleare sotto il Gran Sasso viene visitato principalmente in primavera da studenti e gruppi organizzati (circa 8.000 persone all’anno) e ai quali vengono date dimostrazioni degli esperimenti a livello didattico.

Non possiamo che fare i complimenti agli organizzatori di questo evento, in particolar modo agli insegnanti di fisica e matematica, agli studenti delle quinte classi che hanno dimostrato una eccellente preparazione dimostrata con le domande che hanno fatto al termine della prolusione della scienziata. Lucia Votano si è complimentata con gli studenti, con i docenti e con il dirigente per l’elevata preparazione dimostrata dagli studenti. Un plauso merita il dirigente ingegnere Nicola Pavone per il suo non comune impegno nel dirigere magistralmente l’Istituto d’Arte, nel presiedere il sodalizio dei Lions di Reggio Calabria e ultimo ma non ultimo nel presiedere l’Unuci (Unione Nazionale Ufficiali in congedo di Reggio Calabria) che da 60 anni ha sede nella Caserma Mezzacapo di Reggio Calabria.

Domenico Cambareri