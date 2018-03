Messina. Carabinieri arrestano 55enne per violenza sessuale

Messina. Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Messina Centro ed in particolare quelli della Stazione di Camaro hanno tratto in arresto un 55enne messinese in esecuzione di una misura custodiale disposta dall’Autorità Giudiziaria del capoluogo peloritano. A finire in manette, C.G. 55enne messinese, che è stato raggiunto dai Carabinieri presso il suo domicilio. Secondo quanto riportato nel provvedimento custodiale, il 55enne dovrà scontare una pena di tre anni di reclusione per violenza sessuale. Il reato era stato commesso dal 55enne in Messina dal mese di febbraio 1997 e sino al novembre del 2000. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato condotto alla Casa Circondariale di Messina Gazzi.