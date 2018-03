Calcio. CND: Tiscione e Zampaglione rilanciano la Valle Grecanica

Melito Porto Salvo (Reggio Calabria). Vittoria scaccia crisi doveva essere e vittoria è stata per la Valle Grecanica chiamata a riscattare le ultime deludenti gare che avevano lasciato tante ombre sulla compagine guidata dal neo tecnico Carella, subentrato a Iannì. Da quell’avvicendamento solo sconfitte per la compagine del presidente Maesano. In una giornata dal clima quasi estivo, al “Saverio Spinella” di Melito Porto Salvo era di scena l’Acireale, una delle tante nobile decadute dio questa serie D, squadra costruita per vincere, ma attualmente in crisi di gioco e soprattutto di risultati. Prima frazione di gioco nervosa e di studio, con gli ospiti che si limitano a controllare tentando qualche ripartenza con Riccobono. Dopo un primo quarto d’ora da sbadigli la gara si infiamma grazie alla solita invenzione di Tiscione che raccoglie un lancio dalla trequarti, converge al centro e batte con un diagonale imprendibile l’estremo difensore acese Mannino. Acireale a testa bassa alla ricerca del pari, che dopo appena quattro minuti beneficia di un penalty procurato dal solito Riccobono. Sul dischetto per i granata va Fascietto chew angola bene, ma Zara si supera deviando la conclusione. La prima frazione di gioco si chiude con i locali in vantaggio di una rete. Nella ripresa l’Acireale parte con un attaccante in più. Mister Breve inserisce Dama al posto di Scozzese ma la musica non cambia. A pungere in modo più convincente sono sempre i giallorossi di casa che, dopo alcune occasioni mancate con Tiscione, Niscemi, e Cordiano che si vede respingere un colpo di testa ravvicinato, trovano il gol della sicurezza solo al trentanovesimo con Zampaglione che sfrutta al meglio un passaggio filtrante bucando centralmente la difesa e superando l’estremo difensore ospite con un preciso pallonetto. La terza rete giunge in pieno recupero su calcio di rigore concesso dall’arbitro per atterramento di Tiscione. Sul dischetto va Zampaglione che firma la sua personale doppietta mettendo il sigillo al match e salendo a quota undici in classifica marcatori.

Gianfranco Marino

Formazioni.

Valle Grecanica:

Zara, Aloi, Oliva, Carrato (67’ Cormaci), Aguglia, Taverniti, Zampaglione (95’Lori), Cordiano, Tiscione, Niscemi (87’Nunnari), Borghetto.

A Disp: Volturo,Priolo, Ioppolo, Zappia.

Acireale:

Mannino, Montella, Restuccia, Calà campana, Scozzese (46’ Dama), Fascietto, Puglia, Zumbo (68’ Truglio), Sicali (68’ Panepinto), Riccobono, Pagano.

A Disp: Romano, Ragusa, Tenerelli, Tornatore

Arbitro: Ceccato ( di Bassano del Grappa)

Guardalinee: Feraldi ( di Bernalda), Rabissoni ( di Ercolano).

Note:

Spettatori : 500 circa. Un centinaio i tifosi ospiti

Temperatura intorno ai 24

Ammoniti: Acireale (31’ Puglia, 92’ Truglio).

Valle Grecanica (23’ Tiscione, 54’ Oliva, 77’Zara)

Calci d’angolo. 4 a 2 per l’Acireale

Interviste Post Partita:

Valle Grecanica (Giovanni Maesano):

Venivamo da quattro sconfitte consecutive e i ragazzi sentivano il peso di un incontro che si doveva assolutamente vincere per non rischiare di vanificare un avvio di campionato strepitoso. Questo ha fatto sì che la partita iniziasse con un pizzico di nervosismo di troppo che non ci ha fatto esprimere al meglio. Fortunatamente siamo riusciti a sbloccare il risultato e a chiudere la prima frazione di gioco in vantaggio. Questo ci ha permesso di controllare la gara agendo di rimessa, cosa che sappiamo fare molto bene. Dopo la vittoria di oggi contro una buona formazione come l’Acireale, forse eccessivamente penalizzata rispetto a quanto fatto vedere sul campo, dobbiamo pensare già alla prossima gara mantenendo alta la concentrazione e cercando di essere più sereni nell’approccio alle partite.