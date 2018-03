Palmi. Omicidio Luverà: l’obiettivo era l’avvocato Nizzari

Palmi (Reggio Calabria). Era nato a San Martino di Taurianova, ma si era trasferito da tempo in provincia di Imperia, ad Isolabona, Martino Luverà, operaio lsu 33enne del Comune ligure. L’assoluta lontananza da qualsiasi dinamica criminale rende ormai certo che il vero obiettivo del killer che ieri sera poco dopo le 20 è giunto a bordo di una moto condotta da una seconda persona ed ha teso l’agguato alla vittima ed all’avvocato Francesco Nizzari, fosse proprio il professionista 42enne che si trova ora all’ospedale di Gioia Tauro, dove è stato trasportato dopo essere stato raggiunto dai pallettoni sparati con un fucile calibro 12. L’avvocato non è in pericolo di vita. Le ferite all’addome ed alla gamba sinistra, infatti, non destano particolare preoccupazione. I carabinieri del Comando provinciale di Reggio Calabria e della Compagnia di Palmi, già nell’immediatezza dell’agguato, avvenuto a pochi passi dalla residenza privata di Nizzari, hanno avviato le indagini interrogando parenti ed amici, nel tentativo di individuare rapidamente la pista giusta per dare un volto al sicario ed al complice. Nizzari, oltre ad essere uno stimato avvocato del Foro di Palmi, è attivamente impegnato nella vita politica locale, essendo il responsabile della sezione di Palmi della “Lista Scopelliti”. Quattro sono stati i colpi che hanno raggiunto il professionista, uno quello che ha centrato all’addome la vittima. Da qui l’ipotesi, che in queste ore prende sempre più corpo, che l’operaio sia stato vittima di una tragica fatalità, venendo raggiunto a distanza da un unico colpo che lo ha colpito al cuore. Luverà risiedeva a Isolabona insieme ai genitori ed alla sorella e da qualche giorno si trovava a Palmi per un breve periodo di riposo dal lavoro. Le indagini si stanno indirizzando verso la vita professionale dell’avvocato che, sebbene sia prevalentemente impegnato in cause civili, è anche un apprezzato penalista. Scartata, al momento, l’ipotesi che la sua attività politica possa aver armato la mano del killer.