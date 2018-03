Giorno simbolico per il mondo studentesco. Anche Reggio è scesa in piazza per protestare contro la manovra del Governo sulla scuola. Studenti, insegnanti e precari operanti nel settore del “sapere” hanno sfilato lungo il corso Garibaldi sino a Palazzo Foti, dove hanno scandito slogan e rivendicato il diritto allo studio, ad un lavoro dignitoso e non ad uno stato di costante precarietà.