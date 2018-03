Catania. Controllo del territorio, arrestati tre italiani e un rumeno

Catania. I Carabinieri di Catania Fontanarossa, coordinati dai colleghi di Misterbianco, durante un servizio di controllo del territorio, hanno arrestato in flagranza di reato, G.S. 27enne catanese e L.V. rumeno senza fissa dimora. Il primo per evasione dagli arresti domiciliari, il secondo perché sorpreso dai Militari dell’Arma, nei pressi di un abitazione con attrezzi utili allo scassinamento di serrature e portoni.

Nel proseguimento del servizio, sono stati inoltre arrestati, un minorenne catanese e G.S. 24enne catanese, in esecuzione di due distinte ordinanze restrittive emanate dalla locale Autorità Giudiziaria per la commissione di vari reati. Gli arrestati, assolte le formalità di rito, sono stati condotti rispettivamente alla Casa Circondariale di Catania Piazza Lanza ed all’Istituto Penale Minorile di Catania Bicocca.