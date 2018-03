Cacciatore ucciso. Le associazioni venatorie protestano con le Istituzioni

Reggio Calabria. A nulla sono serviti gli appelli, gli incontri e le sollecitazioni inviate alle Istituzioni preposte alla sicurezza per contrastare gli eventi delittuosi perpetrati ai danni dei cacciatori ricadenti quasi tutti nella provincia di Reggio Calabria. Eppure il continuo verificarsi di episodi gravissimi di chi pratica l’attività venatoria, rapine di fucili, di effetti personali, intimidazioni, aggressioni e minacce lasciavano intravedere che qualcosa di grave sarebbe potuto anche succedere. Le assicurazioni avute con il Prefetto dell’epoca Francesco Musolino in un incontro sollecitato da tutte le associazioni venatorie tenutesi in Prefettura nel mese di ottobre del 2007 hanno sortito soltanto labili effetti.

Le squadre miste di controllo a campione istituite nei territori, più a rischio, non hanno portato alcun effetto pratico considerato che qualche bandito è stato assicurato alla giustizia ed il verificarsi di detti eventi sempre in maniera più incisiva. Accertata la crescente spavalderia dei malfattori che non hanno esitato a premere il grilletto portando via la vita di un giovanissimo padre di famiglia, significa che si è giunti al capolinea. Si prefigura, quindi, un grave problema di sicurezza e, come tale, di stretta pertinenza dello Stato. Occorre attivare una più consistente opera di prevenzione investigativa e di controllo del territorio da parte delle forze dell’ordine preposte, unico strumento in grado di scongiurare il ripetersi di dette imboscate. Tutti i Cacciatori, cittadini incensurati che pagano le tasse per potere esercitare la loro passione lo chiedono a viva voce e chiedono di essere tutelati e protetti, è un loro diritto.

I presidenti delle Associazioni Venatorie:

Federcaccia – Iero; Enalcaccia – Aloi; Arcicaccia – Spoleti;

Anuu migratoristi – Panuccio; Italcaccia – Morace; Libera caccia – Ventre

I presidenti degli Ambiti territoriali di caccia RC1 ed RC2 – Iero ed Angiò