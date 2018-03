Acireale. Tentativo di furto al Bar Corso, arrestato un giovane per tentato omicidio di un Carabiniere

Acireale (Catania). Dopo una settimana di intensa e prolungata attività di indagine, i militari delle Stazioni di Pedara e Trecastagni, in collaborazione con i colleghi di Catania Ognina hanno stretto il cerchio attorno ad uno degli autori del tentativo di furto avvenuto in un bar di Pedara la notte del 19 novembre 2010 nel corso del quale era rimasto ferito un militare. Questa mattina, infatti, hanno rintracciato e sottoposto a fermo di indiziato di delitto un 22enne di Catania, D.C., che quella notte, unitamente ad un complice, aveva sfondato la porta d’ingresso del Bar Corso ed aveva asportato il registratore di cassa con il contante della giornata. Nella circostanza, una pattuglia delle Stazioni Carabinieri di Pedara e Trecastagni, in servizio di controllo del territorio, aveva colto sul fatto i due malviventi che, vistisi scoperti, si erano disfatti della refurtiva per darsi più agevolmente alla fuga. Nelle concitate fasi che seguirono, uno dei militari, tentando di bloccare uno dei malviventi salito a bordo dell’autovettura utilizzata per commettere il reato, era stato violentemente urtato e scaraventato a terra, riportando la frattura di una spalla. D.C. dovrà ora rispondere di tentato omicidio, tentato furto aggravato in concorso e lesioni gravi. Nel frattempo è stato condotto presso il carcere di Catania Piazza Lanza. Le indagini sono tuttora in corso per identificare il complice.