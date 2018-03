Anas: aggiudicato l’appalto per i lavori di manutenzione sul raccordo autostradale di Reggio Calabria

Reggio Calabria. Oggi l’Anas ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l’esito di un bando di gara riguardante alcuni lavori di manutenzione previsti sul raccordo autostradale di Reggio Calabria. La gara aggiudicata oggi consentirà di intervenire per elevare gli standard di sicurezza sul primo chilometro del raccordo autostradale di Reggio Calabria che, in base alle statistiche, è tra quelli a più alto tasso di incidentalità. L’intervento, per un investimento complessivo di 650 mila euro, prevede la posa della nuova pavimentazione, la sistemazione dei giunti ammalorati e l’integrazione della segnaletica marginale, nel tratto in prossimità della connessione con l’autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria. È risultata essere aggiudicataria l’impresa CSA srl, che dovrà portare a termine i lavori in 150 giorni dalla data di consegna. Per informazioni dettagliate su tutti i bandi di gara: www.stradeanas.it.