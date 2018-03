Volley femminile serie C 7ª giornata, Starbene Crotone cerca il riscatto contro il Cirò

Crotone. Uno sguardo alla classifica per capire gli scontri diretti della 7 giornata di andata che potrebbero cambiare il volto non solo nella parte bassa ma anche in quella alta, dove il Cirò Marina se la dovrà vedere contro lo Starbene Crotone che reduce dalla sconfitta di domenica scorsa vorrà riprendere a fare punti visto che potrebbero rientrare in corsa per un posto playoff sia il Cuore Reggio che il Palmi in caso di vittoria sui rispettivi avversari, tutto questo metterebbe in allarme l’ambiente del Crotone che ha invece programmato una stagione a lungo tiro, cioè dando quasi per scontato l’accesso ai playoff per poi arrivare a giocarseli senza nessun assillo, invece gli ultimi colpi di mercato del Cuore Reggio Calabria che ha ingaggiato la terza atleta americana e del Palmi che invece ha tesserato una brasiliana, fanno aumentare notevolmente il tasso tecnico delle squadra che ambiscono ai playoff, aumentando lo spettacolo e rendendo incerta la lotta fino alle ultime partite. Mister Asteriti ha cercato in settimana di trovare il morale delle ragazze, la reazione ci sarà ma la squadra ancora non potrà contare sull’apporto di Romina Pioli ed in dubbio resta pure Rita Amoruso ferma da una settimana, solo all’ultimo minuto, il tecnico deciderà il da farsi, si potrebbe scegliere anche di non convocare entrambe le giocatrici proprio per cercare di averle a disposizione per le restanti gare, in casa contro il Mandelli Reggio subito dopo la trasferta a Catanzaro e di nuovo in casa contro il cuore Reggio Calabria, un trittico di gare che potrebbe segnare definitivamente il campionato in positivo in caso di vittoria o in negativo in caso di sconfitte. Capitano Romina Pioli: sono dispiaciuta per non poter essere di aiuto in queso momento, ma devo risolvere il problema al ginocchio definitivamente, credo però che la squadra avrà la reazione giusta già a Cirò Marina nel derby, visto che la pressione psicologica è tutta dalla loro parte, da martedì penseremo alle altre concorrenti, una gara per volta cercando di fare più punti possibili, e poi dopo la pausa di natale si potrà ammirare tutto un altro Crotone.

