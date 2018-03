Calabria Film Commission, Curti nuovo Presidente. Le congratulazioni di Agliano

Reggio Calabria. “Esprimo entusiasmo e soddisfazione per la nomina di Gianluca Curti quale nuovo Presidente della Fondazione Calabria Film Commission, effettuata nell’ultima riunione di Giunta regionale dal Presidente Giuseppe Scopelliti”. Lo afferma Giuseppe Agliano, Consigliere delegato all’attuazione del programma del Comune di Reggio Calabria, il quale sottolinea che scelta migliore non poteva esserci, visto il ricco e prestigioso curriculum di Curti. L’uomo giusto al posto giusto, asserisce l’esponente di Palazzo S. Giorgio; infatti, il nuovo Presidente della Film Commission proviene da una delle famiglie che hanno fatto la storia del cinema italiano ed è fra i maggiori esponenti ed esperti nel settore cinematografico. Appassionato e preparato nel campo della produzione cinematografica e culturale, Curti raccoglie il testimone dal padre Ermanno nella conduzione della Minerva Picture Group, realizzando pellicole ed iniziative editoriali di grande respiro culturale e sociale. La sua brillante carriera è costellata da importanti riconoscimenti e grandi successi ottenuti nei vari festival e rassegne. Alcuni di questi vale la pena ricordarli: premio del pubblico al Giffoni Film Festival del 1991 per “Buck ai confini del cielo”; nel 2005 e 2006 1° premio al Festival del cinema ritrovato di Bologna con “L’amore in città” di Fellini, Lizzani e Risi e “I vinti” di Antonioni; nel 2008 premio Italia Award per l’edizione ed il restauro del film “Il generale Della Rovere” di Rossellini. Tra le ultime produzioni, “Fortapasc” che tratta dell’omicidio del giornalista Giancarlo Siani; “Il loro Natale”, un documentario ambientato nel carcere di Poggioreale a Napoli presentato alla Mostra del Cinema di Venezia 2010; è advisor per la comunicazione della CNA (Confederazione artigiani e piccoli imprenditori); è stato consigliere artistico del Festival del cinema di Bellaria. “Per volontà del Sindaco di Reggio dell’epoca Scopelliti e con gli auspici del sottoscritto, allora assessore al Turismo e Spettacolo, Gianluca Curti fu nominato nel 2004 consigliere delle costituenda Film Commission Calabria-Aspromonte e, successivamente, organizzatore e direttore artistico del ‘Reggio Calabria Film Festival – retrospettiva sul cinema italiano’, ormai giunto alla settima edizione con un grande successo di critica e di pubblico, e che ha portato in riva allo Stretto la presenza dei più noti registi, produttori, attori, musicisti, autori e sceneggiatori in campo mondiale”, prosegue Agliano. Nella nostra città, Curti si è distinto anche per una meritoria attività sociale, facendosi promotore presso la Casa circondariale di S. Pietro e in diverse scuole di proiezioni cinematografiche tematiche e arricchendo le biblioteche con la donazione di diversi testi, scritti e volumi. “Sono sicuro – conclude il consigliere Agliano – che il neo Presidente della Film Commission Calabria saprà, ancora una volta, ripagare la fiducia che il Governatore Scopelliti ha risposto sulle sue indiscusse capacità manageriali e darà quel definitivo contributo che serve per dare slancio alla Fondazione e far divenire la Calabria protagonista nel panorama delle produzioni cinematografiche che contano. L’obiettivo, è mutuare il lavoro delle Film Commission del Piemonte, della Puglia e della Sicilia, le quali stanno contribuendo non poco allo sviluppo economico ed alla promozione turistica dei rispettivi territori, valorizzando e utilizzando strutture, luoghi, maestranze e professionisti locali”.