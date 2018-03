Catania. L’arresto come momento di liberazione e di redenzione

Catania. Tanti sono stati, nel tempo, i complimenti rivolti alla squadra “Lupi” del Reparto Operativo dei Carabinieri di Catania, e molte le qualità non solo professionali riconosciutegli, ma sinora non era mai capitato di ascoltare dalla viva voce di un arrestato per spaccio il ringraziamento per essere stato, appunto, arrestato proprio da loro!

Dato il momento di eccezionale sconforto e depressione che aveva colpito un ragazzo catanese dopo l’arresto, i Lupi hanno cercato di farlo riflettere – e quello appariva il momento migliore – sull’opportunità, a partire da tale drammatica circostanza, di cambiare vita. Una vita forse meno agiata dal punto di vista dei guadagni (peraltro pericolosi) ma onesta, fondata su principi anche solo genericamente riconducibili alla legalità, alla moralità, alla correttezza, e basata sulla possibilità di un lavoro anche umile, gli avrebbe certamente garantito quella serenità e quell’intima tranquillità familiare che è il fondamento del vivere civile e la pace delle coscienze di coloro che non hanno nulla da nascondere.

Discorsi tanto profondi talvolta sembra non possano venire dalla grigia stanza di una caserma, eppure così è stato. E proprio per merito dei Lupi!

E’ capitato ieri, a seguito dell’arresto di L.M., 25enne incensurato di Catania, pizzicato nel quartiere San Giorgio mentre spacciava e sul quale sono state trovate indosso 90 dosi di marijuana per un peso complessivo di oltre 1 etto e ½ di “roba”.

Il ragazzo, quasi piangendo, ha giurato che, dopo aver pagato il proprio pegno con la Giustizia, avrebbe cambiato giro di amicizie e modo di vivere grazie a quei discorsi e alla sensibilità dimostrata da quei Carabinieri. A “Piazza Lanza”, prima di essere lasciato agli agenti della Penitenziaria, pare che abbia seguito sino all’ultimo, con lo sguardo, l’allontanarsi dall’Istituto dei “suoi Lupi”. I Lupi pensano che L. M. sia stato davvero sincero. In ogni caso, hanno deciso di verificarlo direttamente, giorno per giorno, sulla strada…