Brevi di cronaca da Reggio Calabria e provincia

CARABINIERI

Bova Marina. Ieri V.A. di 77 anni, ha denunciato che una persona le ha strappato di mano la borsa, derubandola di 2.000 euro in contanti.

Stilo. Oggi T.M. di 70 anni, ha denunciato che ignoti si sono introdotti nella sua abitazione ed hanno asportato la somma contante di 40 euro.

San Giorgio Morgeto. Ieri i carabinieri della locale stazione, hanno denunciato in stato libertà F.S. di 68 anni, ritenuto responsabile di danneggiamento aggravato mediante taglio dei pneumatici di un’autovettura e tende esterne di varie abitazioni.

Rizziconi. Ieri i carabinieri della locale stazione, in esecuzione all’ordine per l’espiazione di pena detentiva, hanno tratto in arresto: P.F. di 27 anni. Il giovane dovrà espiare la pena residua di 7 mesi, in quanto riconosciuto responsabile del reato di porto abusivo di armi.

POLIZIA

Mattinale non pervenuto