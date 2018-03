Catanzaro. Grandi nomi per il Concerto di Natale. Lunedì 13 la conferenza stampa di presentazione

Catanzaro. Cresce l’attesa per il concerto di Natale che si terrà a Catanzaro il 15 dicembre, al GranTeatro Le Fontane della Esse Emme Musica di Maurizio Senese. La serata, condotta da Stefania Orlando, vedrà salire sul palco del GranTeatro alcuni tra i più amati protagonisti del panorama musicale italiano e non solo: si alterneranno il premio Oscar Nicola Piovani, che al GranTeatro si esibirà con il suo quintetto, Luisa Corna, Francesco Baccini, i Sonohra, Marco Carta e Cheryl Nickerson, già corista di Zucchero, che proporrà una selezione gospel. Il Concerto di Natale sarà inoltre un importante momento di beneficenza, poiché grazie ad un gemellaggio con la sede calabrese BNL-Gruppo Bnp Paribas per Telethon, gli incassi saranno devoluti all’omonima Fondazione che da anni raccoglie fondi da destinare alla ricerca sulle malattie genetiche. Nel corso della serata, i protagonisti del Concerto riceveranno come riconoscimento alcune opere del maestro orafo di Crotone Michele Affidato. I dettagli della manifestazione saranno illustrati lunedì 13 alle ore 11.00, presso la sede di Confcommercio a Catanzaro, dove si svolgerà una conferenza stampa nella quale gli organizzatori spiegheranno i particolari dell’iniziativa.

Intanto, proseguono a gonfie vele le prevendite ufficiali che hanno i seguenti prezzi, comprensivi di prevendita: poltronissima 25 euro, poltrona 20 euro e tribuna 15 euro.

Per le prenotazioni e per qualsiasi informazione è possibile telefonare al numero 0961ù 726313 per la Ticket Service, oppure ai numeri 0961 872883-761471 e 327 7705335 per la Esse Emme Musica; è possibile inoltre visitare il sito www.essemmemusica.it