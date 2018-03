Seminara. Solidarietà di SEL ai fratelli Vadalà vittime di estorsione

Seminara (Reggio Calabria). L’avv. Salvatore Costantino, responsabile del settore giustizia del coordinamento provinciale di Sinistra ecologia e libertà, commenta l’arresto dei sette presunti estorsori della cosca Piromalli e nel contempo esprime solidarietà e sostegno ai fratelli Vadalà, commercianti vittime delle estorsioni. «Due imprenditori della Piana di Gioia Tauro, sottolinea l’ex sindaco di Seminara, che non si sono piegati alla legge del pizzo e alla prepotenza mafiosa. La loro collaborazione con i magistrati della Dda reggina e con gli organi inquirenti, che ha consentito l’emissione di una ordinanza di custodia cautelare per tentata estorsione nei confronti di sette presunti appartenenti alla cosca Piromalli, è un fatto di straordinaria forza e novità, quasi senza precedenti nella nostra provincia». «Essa può introdurre, prosegue Costantino, elementi distruttivi nel muro di omertà su cui si regge grande parte del dominio mafioso sulle libertà individuali e d’impresa nella nostra terra. Il loro coraggio civico può e deve essere contagioso; lo sarà di più se ciascuno – cittadini, partiti associazioni – saprà fare proprio ed estendere l’ esempio dei fratelli Vadalà e soprattutto riuscirà a non farli mai sentire soli». «Noi come Sel, rimarca il responsabile giustizia, saremo sempre al loro fianco».

Antonio Ligato