Denunciato per aver tentato di rubare un giubbotto in via De Nava

Reggio Calabria. Nella tarda mattinata di ieri personale della Squadra Volante è intervenuto in via De Nava presso un noto supermercato ove il personale preposto alla vigilanza interna aveva bloccato un marocchino: A.S., di 41 anni, senza fissa dimora e con precedenti specifici per inosservanza delle norme in materia di immigrazione. Nello specifico, la Volante ha constatato che l’uomo aveva tentato di impossessarsi di un giubbotto del valore di poche decine di euro. Il cittadino marocchino veniva così denunciato in stato di libertà per il tentato furto.