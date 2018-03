Gerocarne. Un incendio ha distrutto un intero palazzo

Gerocarne (Vibo Valentia). I carabinieri della stazione di Soriano sono riusciti oggi ad evitare una tragedia, rimuovendo cinque bombole di gas che si trovavano in un palazzo in via 24 maggio, località Ciano, a Gerocarne, incendiatosi a causa di un rogo sviluppatosi nell’appartamento di Rosario Arena, di 78 anni. I militari dell’Arma sono giunti sul posto con i Vigili del fuoco che subito si sono attivati per circoscrivere l’area interessata dalle fiamme. Già prima del loro intervento, le persone che abitano nelle immediate vicinanze della palazzina, avevano soccorso sia Arena che Maria Stella Cornovale, una donna di 77 anni, che abita nel palazzo limitrofo a quello in cui è divampato l’incendio. Il rogo ha completamente danneggiato il fabbricato interessato ed una porzione di quello a fianco. L’azione immediata dei carabinieri, guidati dal maresciallo Barbaro Sciacca, ha impedito che le bombole esplodessero. I Vigili del fuoco, coordinati dal capo squadra Luigi Montesanti, nel frattempo, hanno provveduto a transennare la zona ed a compiere gli interventi necessari a garantire l’agibilità dei palazzi limitrofi.