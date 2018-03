Kia Pro Cee’d, più potente e sportiva con il restyling previsto per Marzo 2011. Debutterà a Ginevra

Può a tutti gli effetti definirsi l’auto della svolta stilistica delle case koreane la Kia Cee’d. Quando venne presentata come concept nel 2006, per poi entrare in produzione l’anno seguente, fu chiara la netta sterzata verso un appeal che fosse anche estetico oltre che economico. Adesso, arriva un restyling di metà vita per la media in versione tre porte, la più accattivante e sportiva (nonché allettante nel rapporto qualità-prezzo). Sarà lanciata al Salone di Ginevra in marzo la Pro Cee’d e accompagnerà al rinnovato stile – in particolare nella zona frontale – anche importanti novità sul comparto meccanico, con un nuovo motore diesel che non è ancora noto se si affiancherà o sostituirà l’attuale versione 1.6 CRDi, declinata sia nella versione 90cv che 115. Un propulsore che svilupperà 130cv e 255 Nm di coppia massima, collocandosi tra i migliori propulsori della categoria per rapporto cilindrata-potenza. Stilisticamente, il frontale ha subito la trasformazione più profonda, con una calandra profondamente rivista, che adesso si presenta con una griglia nera che disegna una sorta di nido d’ape avveniristico, mentre i contorni sono cromati e disegnano una H, come già visto sulle recenti novità di casa Kia (New Sorento). Anche i proiettori sono stati modificati, con una forma che è modificata nella parte inferiore, che risulta più ondulata alle estremità; restando sul frontale, il paraurti conferisce adesso un tono più sportivo, con i fendinebbia inglobati in due parallelogrammi con finte prese d’aria, mentre la zona centrale mantiene la forma tradizionale ma replica il motivo già visto sulla calandra. L’avanzata dei koreani prosegue, la fetta di mercato sembra destinata ad allargarsi notevolmente, soprattutto se incontreranno i favori del grande pubblico in termini stilistici, come sembra che il nuovo corso possa legittimamente attendersi.

Fabiano Polimeni