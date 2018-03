Teresa Mancuso vince il premio Cerchiara di Calabria con “Cavalcando il vento”

Cerchiara (Cosenza). La scrittrice calabrese Teresa Mancuso, ha vinto il Premio Cerchiara di Calabria con un racconto breve, in attesa dell’anteprima del suo libro “Il Compromesso”. Il 28 dicembre una giuria prestigiosa premierà la catanzarese nel corso dell’ottava edizione del Premio Letterario Nazionale “Città di Cerchiara di Calabria-Perla dello Jonio” bandito dall’Associazione Pro Cerchiara , al quale la scrittrice ha partecipato con il racconto inedito breve “Cavalcando il vento”. La storia narra di un senegalese che approda, dopo una lunga traversata, in Calabria a Catanzaro, con un desiderio: diventare cittadino del mondo. Troverà una città accogliente , gente ospitale, conoscerà i ragazzi dei Giardini, diventando uno di loro, si innamorerà di una ragazza con una storia familiare difficile; con lei troverà la fortuna, ma il sogno è destinato a infrangersi, come le onde del Mediterraneo sulla costa ionica. La scrittrice, che ha già pubblicato lo scorso maggio il racconto “Il Compromesso” (ed. Gruppo Albatros), dichiara di aver voluto omaggiare la sua città con “Cavalcando il vento”, raccontando aneddoti e leggende, nella speranza che Catanzaro superi l’etichetta di città provinciale e divenga un punto di riferimento nel panorama nazionale. “Colgo l’occasione – racconta – per invitare i miei lettori alla presentazione ufficiale del mio libro “Il Compromesso”, il 5 febbraio alle ore 19 presso la Galleria Artestudio del pittore scultore Alfredo Pino in Via Arcivescovado, dove, finalmente, al pubblico che ha apprezzato il racconto, verrà svelato il sequel come promesso. Sarà inoltre disponibile il racconto “Cavalcando il vento” e altri racconti brevi”.