Catanzaro. Domani “Canzone e sfida” su Rai 2

Catanzaro. Lo scorso 26 settembre il Teatro Politeama di Catanzaro è stato palcoscenico della registrazione del nuovo programma “Canzoni e sfide” di Rai 2, riscuotendo un gran successo di pubblico e di grandi emozioni. La trasmissione verrà trasmessa sulla rete televisiva della Rai domani, mercoledì 29 dicembre alle 23,25, portando, così, il teatro e la città alla ribalta nazionale. L’iniziativa è stata fortemente voluta dall’assessorato al turismo guidato da Roberto Talarico e dalla “Fondazione Politeama”. Per i numerosi invitati presenti in platea, si è trattato di vivere una serata di grandi emozioni difficile da dimenticare. Il pubblico, infatti, è stato trasportato nell’album dei ricordi dalle note di famose canzoni che hanno fatto epoca. A presentare la kermesse è stata la brava conduttrice Rai, Lorena Bianchetti accompagnata da un grande parterre di opinionisti: Dario Salvatori, giornalista e grande conoscitore della musica italiana; Dino Vitale, produttore discografico; Sergio Donati, musicista e arrangiatore e la fantastica Katia Ricciarelli che ha cantato “Un amore così grande” in coppia con il tenore Francesco Zingariello. Numerosi gli artisti che si sono esibiti. Da Irene Fornaciari con “Il Mondo piange”, canzone presentata allo scorso Festival di Sanremo, al duo formato dalla cosentina Marida e dal riminese Stefano Rava che hanno cantato una versione riarrangiata di “Stella Stai” di Umberto Tozzi. Poi è stata la volta di Don Backy con la sua “Immensità” e di Leda Battisti. Calorosa standing ovation per Jimmy Fontana con il brano che lo ha reso famoso anche a livello internazionale, “Il Mondo”. Dopo di loro, è stata la volta dell’umorismo di Fabrizio Fontana, reduce dal successo di “Zelig” e “Quelli che il calcio”, con le sue “Le so tutte”.

La manifestazione,che di fatto ha rappresentato idealmente la prosecuzione della “Notte Piccante” svoltasi nell’ultimo weekend settembrino, si è rilevata una felice intuizione dell’assessore Roberto Talarico, il quale, con grande soddisfazione ha sottolineato come “ per la prima volta Catanzaro ha ospitato la registrazione di un programma di Rai 2, che porterà la Città alla ribalta nazionale facendo conoscere uno dei simbolo della sua rinascita culturale quale, appunto il Politeama. Sarà, dunque, una serata di grande visibilità per una location che grazie agli spettacoli culturali che ha ospitato ha trovato spazio nei tg nazionali ed esteri,. La trasmissione di Rai 2 corona, quindi – ha concluso Talarico – un percosso di successi del Politeama che si conferma luogo suggestivo di un evento di notevole importanza mediatica proprio grazie alla perfetta organizzazione dell’Amministrazione comunale e della Fondazione Politeama”.