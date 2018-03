Torregrotta. Arrestato dai Carabinieri per possesso di sostanza stupefacente

Torregrotta (Messina). Proseguono in questi giorni i servizi finalizzati a prevenire e reprimere lo spaccio di sostanze stupefacenti nel comprensorio mamertino a cura dei Carabinieri della Compagnia di Milazzo che, poco dopo le 21.00 di ieri sera, hanno tratto in arresto un 19enne poiché trovato in possesso di diverse tipologie di sostanza stupefacente, tra cui dell’eroina, pronta per essere posta in commercio. Nel particolare servizio di prevenzione hanno operato i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Milazzo, che hanno passato al setaccio diverse aree considerate di interesse operativo del Comune di Torregrotta (ME), con particolare attenzione ai luoghi di aggregazione dei giovani, tra cui piazze e pertinenze dei locali pubblici. Nel corso del servizio, i militari dell’Arma hanno effettuato altresì diverse perquisizioni domiciliari, e nel corso di una di queste, quando i militari dell’Arma hanno bussato alla porta di N. S., nato a Messina, di 19 anni ma domiciliato a Torregrotta, incensurato, lo stesso, alla vista dei Carabinieri, ha subito mostrato evidenti segni di disagio.

A seguito di un’attenta perquisizione, i Carabinieri hanno rinvenuto, abilmente occultati, circa 2,5 grammi di sostanza stupefacente del tipo “hashish”, due grammi di sostanza stupefacente del tipo “marijuana” e circa cinque grammi di sostanza stupefacente del tipo “eroina”, nonché un bilancino elettronico di precisione ed alcuni temperini utilizzati per tagliare la sostanza stupefacente. I Carabinieri hanno inoltre rinvenuto la somma contante di 530 euro, che è stata sottoposta a sequestro in quanto ritenuta provento di attività delittuosa e di cui N. S. non ha saputo giustificare il possesso. Le varie tipologie di sostanza stupefacente dopo essere state accuratamente repertate sono state sottoposte a sequestro. N. S., dopo le formalità di rito, è stato quindi ristretto, come disposto dall’autorità giudiziaria del capoluogo peloritano, presso il Carcere di Messina Gazzi.