Asp di Cosenza. Il Pdl: “Guccione si assuma la responsabilità di mandare a casa i lavoratori assunti dalla sinistra”

Cosenza. “Meraviglia che l’onorevole Guccione protesti perchè l’Asp abbia proceduto a razionalizzare la spesa sugli interinali , dopo che negli anni passati è stato in religioso silenzio dinanzi agli stipendi da 5 mila euro mensili che venivano elargiti ad alcuni operai, sempre interinali, sotto la famosa guida Petramala”. Lo dichiarano i dirigenti regionali del Pdl, Nicola Abele, Roberto Tosti, Graziella Vulcano. “Certo -continuano i dirigenti del Pdl- nonostante la razionalizzazione operata dall’Asp di Cosenza, si può anche scegliere la strada dell’annullamento del bando, ma bisogna che l’onorevole Guccione si assuma la responsabilità di mandare a casa le centinaia di lavoratori che il suo partito e la sua coalizione hanno inserito in questi anni. Non vorremmo assistere ad altre manifestazioni dinanzi le Prefetture- prosegue la nota del Pdl – perchè il doppiopesismo non servirebbe a salvare il posto di lavoro messo a rischio dalle parole dell’esponente del Pd. Ci piacerebbe anche sentire la voce dei sindacati, Cgil in testa -concludono i dirigenti del Pdl- sulla richiesta, formulata dall’onorevole Guccione, di annullare il bando. Un bando, peraltro, che ha abbattuto del 50% i costi della gestione Petramala e che, se annullato, generebbe l’allontanamento di centinaia di lavoratori”.