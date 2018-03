Messina. Le Volanti denunciano il responsabile dello schianto contro il bus dell’ATM

Messina. Il personale dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico ha proceduto a denunziare in stato di libertà R.R.S. 40enne cingalese, per guida in stato di ebbrezza. L’uomo, nella serata del 2 gennaio, si era introdotto a bordo di una Fiat Uno all’interno dell’autorimessa ATM in via La Farina, schiantandosi rocambolescamente contro un autobus regolarmente parcheggiato, provocando fortunatamente solo danni al veicolo, nella parte posteriore. Ai poliziotti subito intervenuti, è apparso chiaro lo stato di ebbrezza del conducente, ancora seduto all’interno del veicolo, privo di coscienza, e pertanto subito trasportato presso l’ospedale Policlinico dove è stato ricoverato. Accertato il palese stato di ebbrezza, la Polizia ha denunziato oggi l’automobilista ubriaco.