Nuove norme sul pane a tutela dei consumatori

Catanzaro. Finalmente una nota di chiarezza. Tutti i produttori di pane (anche gli agricoltori) debbono rispettare la normativa igienico-sanitaria e l’Haccp. Il Ministero della Salute, Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti, ha risposto alle richieste di Assopanificatori -Confesercenti circa le garanzie in merito all’attuazione del decreto ministeriale 5 agosto 2010 relativa alla tabella dei prodotti agricoli, che apriva la possibilità agli agricoltori di produrre pane. L’associazione dei panificatori di Confesercenti sosteneva che includere i prodotti di panetteria tra quelli derivati da attività agricola significa apportare al settore della produzione panaria un duro colpo per le agevolazioni fiscali e amministrative di cui gode l’agricoltura italiana. Il particolare regime fiscale infatti avrebbe prodotto un ingiustificato vantaggio competitivo a favore di soggetti non professionalizzati e non in grado di garantire il complesso sistema di garanzie igienico-sanitario e amministrativo che invece debbono osservare i panificatori. Ora il Ministero della Salute precisa che al produttore alimentare è attribuita la responsabilità di garantire la sicurezza sanitaria dei propri prodotti obbligandolo all’attuazione delle procedure di autocontrollo comprensive del piano HACCP per garantire nel processo produttivo il controllo dei pericoli e la riduzione del rischio dal quale non sono esclusi i produttori del settore pane. Dunque, secondo il Ministero della Salute, in presenza di produzioni panarie dubbie occorre segnalare i casi alle autorità competenti che debbono necessariamente verificare i processi produttivi attuati. Assopanificatori–Confesercenti sottolinea anche la necessità di regole uguali per tutti gli operatori, con il sistema in vigore –dichiara il presidente regionale della Confesercenti Antonino Marcianò – gli esercizi di panetteria, di produzione e vendita, già penalizzati dalla presenza della distribuzione organizzata si vedrebbero sottratte altre quote di mercato da operatori fiscalmente agevolati, in regime di concorrenza sleale. Alla luce di queste considerazioni l’associazione invita le amministrazioni interessate – Politiche agricole ed Economia- a organizzare i controlli per la verifica del rispetto delle “limitazioni” cui sarebbe sottoposta la nuova attività.

Ufficio Stampa Confesercenti Calabria