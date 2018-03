Aci Castello. Continua l’attività di controllo dell’Arma in materia di smaltimento dei rifiuti e reati ambientali

Aci Castello (Catania). I Carabinieri di Acireale hanno tratto in arresto C.A.F. 35enne catanese, per trasporto illecito di rifiuti speciali. Una gazzella del Nucleo Radiomobile, nel corso di un servizio di controllo nel territorio ad Aci Castello, ha sorpreso l’uomo alla guida di un automezzo carico di materiale ferroso di scarto, sprovvisto della prescritta licenza per il trasposto e lo smaltimento. L’arrestato, al termine delle formalità rito, è stato condotto alla Casa Circondariale di Catania Piazza Lanza.