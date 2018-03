Convocata dal Prefetto una riunione dedicata alla situazione dell’ordine e della sicurezza

Reggio Calabria. Il Prefetto di Reggio Calabria, dottor Luigi Varratta, ha convocato per il prossimo 21 gennaio, alle ore 9.00, una riunione di coordinamento delle Forze di polizia nel corso della quale saranno esaminate una serie di questioni concernenti la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica in ambito provinciale. Tra queste, la definitiva valutazione in ordine all’estensione dell’impiego del contingente dell’Esercito – di recente rafforzato grazie all’assegnazione di altri settanta militari che si aggiungono agli ottanta già impegnati in servizi di vigilanza fissa presso gli Uffici giudiziari del capoluogo – ad attività di sorveglianza dei cantieri dell’autostrada A3, ove si sono registrati negli ultimi mesi numerosi atti intimidatori e di danneggiamento. Nel corso della riunione saranno inoltre approfonditi, oltre ai pericolosi atti vandalici compiuti sulla Strada Statale 106 mediante il lancio di sassi contro veicoli in transito, taluni episodi intimidatori ai danni di amministratori locali nonché – con la presenza del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palmi – la recrudescenza di rapine ai danni di distributori di carburante verificatasi, nelle ultime settimane, nella Piana di Gioia Tauro. Infine, con la partecipazione del Sindaco di Reggio Calabria e del Commissario straordinario dell’ATERP, saranno definite le procedure operative per lo sgombero di alloggi di edilizia residenziale pubblica occupati abusivamente.