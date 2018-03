La Regione ha liquidato ai Comuni le somme necessarie per il pagamento di lsu e lpu

Catanzaro. L’assessore regionale al Lavoro Francesco Antonio Stillitani ha annunciato che, al fine di garantire la continuità del pagamento del sussidio e delle ore integrative dei lavoratori impegnati in attività socialmente utili e di pubblica utilità, l’assessorato al Lavoro ha liquidato in favore dei Comuni le somme necessarie per il pagamento dei sussidi e delle ore integrative per il periodo ottobre – dicembre 2010 e per il periodo gennaio – marzo 2011, utilizzando le risorse previste nel bilancio 2011 approvato nel mese di dicembre e messe a disposizione dalla Giunta Scopelliti, per un importo pari a 33 milioni di euro. I Decreti di liquidazione – è scritto in una nota dell’ufficio stampa della giunta regionale – sono stati adottati per tutti i Comuni ed Enti utilizzatori che hanno regolarmente rendicontato le risorse ricevute per l’anno 2010 ed il cui elenco verrà pubblicato sul sito ufficiale del Dipartimento Lavoro, Politiche della Famiglia, Formazione e volontariato. “Grazie anche alla disponibilità ed all’impegno dell’Assessore al Bilancio Giacomo Mancini – ha dichiarato l’assessore al Lavoro Stillitani – siamo riusciti a rispettare gli impegni assunti nel mesi di dicembre con i lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità e procedere in modo tale che possano ricevere quanto spetta loro per il lavoro che stanno assicurando ai Comuni calabresi”. “Naturalmente – ha aggiunto Stillitani – il puntuale pagamento delle spettanze non esonera l’assessorato dal perseguire l’obiettivo principale che si è posto, cioè quello di giungere alla effettiva stabilizzazione o ad altre forme di sistemazione definitiva dei lavoratori, per far sì che gli stessi possano, finalmente, dopo anni di attesa e di precariato, trovare la giusta tranquillità. A tal proposito, si procederà immediatamente ad approvare tutte le richieste di stabilizzazione dei lavoratori pervenute da parte dei Comuni sino a dicembre 2010”