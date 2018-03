Ufficio stampa del Comune nel mirino del presidente Chizzoniti: «Proporrò commissione consiliare di indagine»

Reggio Calabria. Ufficio della presidenza del consiglio comunale, l’avvocato Aurelio Chizzoniti ha convocato questa mattina una conferenza stampa per esprimere il suo profondo dissenso nei confronti dell’operato di Antonio Latella, già capo ufficio stampa del Comune ed oggi esperto dello staff del sindaco facente funzioni Giuseppe Raffa.

Chizzoniti cita alcuni episodi nei quali, afferma, sarebbero stati negati i diritti-doveri del Comune. Alcuni risalenti al 2008, quando a dire di Chizzoniti l’allora capo ufficio stampa si sarebbe rifiutato di fornire la rassegna stampa al presidente del Consiglio, oppure quando avrebbe omesso una notizia pubblicata a tutta pagina su Calabria Ora, a firma di Patrizia Labate, e ancora quando avrebbe incluso nella rassegna un articolo di Calabria Ora, ma non quelli del Quotidiano della Calabria e di altri giornali che, afferma Chizzoniti, avevano trattato la stessa notizia.

E poi episodi recentissimi, quali la sospensione della riproduzione della rassegna stampa, dal 20 dicembre 2010 al 10 gennaio 2011, «poiché il dipendente preposto, Giuseppe Scopelliti, si trovava in ferie». Chizzoniti, avendo chiesto in visione i quotidiani di quei giorni, afferma di esservi vista negare ripetutamente la sua richiesta, per disposizione dello stesso Latella, «poiché i quotidiani non possono essere consegnati a chicchessia e tanto meno al presidente del Consiglio in carica». «Inoltre, il 31 dicembre 2010, a conclusione dei lavori del Consiglio – prosegue Chizzoniti – non è stato diffuso alcun comunicato».

Chizzoniti chiede anche di esplorare la legittimità della direzione da parte di Latella della rivista Roto San Giorgio (nonostante il collocamento in quiescenza) e annuncia quindi la proposta di costituire una commissione consiliare speciale di indagine sull’ufficio stampa.

Fabio Papalia