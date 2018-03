Siderno. Giovedì alla libreria Mondadori presentazione di “Io sono… En Soph” il libro di Annamaria Barreca

Siderno (Reggio Calabria). Sarà presentato giovedì 10 febbraio, alle ore 18, nel salotto letterario della libreria Mondadori di Siderno, il libro “Io sono… En soph” di Annamaria Barreca per Laruffa Editore. Misterioso e coinvolgente, “Io sono” racconta una straordinaria esperienza ai confini del reale. Entità superiori popolano la vita e questo scritto di Annamaria Barreca, poetessa di talento e donna dall’eccezionale sensibilità. “Così Io sono entrò nella mia vita con la sua forza dirompente e sbaragliò la mente, sottile meretrice, che si divertiva a ricacciarmi nel fondo della mia esistenza. Divenni una sua creatura, proiezione umana di un disegno divino… Egli non ha natura, è vibrazione allo stato puro, non appartiene all’umano. E’ il mio inizio e la mia fine, il mio Uno e il mio Tutto…”, scrive l’autrice, narrando con il piglio del romanzo storie sul filo del paranormale. Alla serata interverranno: il critico letterario Francesca Neri, l’editore Roberto Laruffa e l’autrice. Coordina Maria Teresa D’Agostino. Annamaria Barreca ha un ricco percorso letterario. Nel 1990 ha pubblicato “Con Discrezione” (liriche intimistiche a liriche di impegno sociale); con “Addio Angelo” è risultato vincitore del premio letterario “Donna e scrittura” nel 1993. La silloge “Arcipelago Alfa” (autobiografia in versi) ha vinto il premio Palazzo Grosso nel 2000 e il premio Franco Bargagna nel 2005. Nel 2006 la prima opera di narrativa con la raccolta di racconti e di aforismi Fabulae. E’ autrice di saggi brevi su poeti dell’area meridionale e collabora con riviste letterarie in qualità di critico. Nel 2008 ha pubblicato due testi poetici: Canti scapigliati e Uomini, donne e…. Nel 2009 pubblica Terragra, raccolta di liriche, appunti di viaggio e fotografie sulla città di Reggio Calabria e la sua provincia.