L’assessore Caligiuri ha coordinato a Roma la Commissione Cultura delle Regioni

Roma. L’assessore regionale alla Cultura Mario Caligiuri ha presieduto oggi a Roma, in qualità di Ccordinatore, la Commissione Cultura delle Regioni. Durante il suo intervento – riferisce una nota dell’ufficio stampa della giunta regionale – Caligiuri ha sottolineato l’importanza di “creare una nuova cultura della cultura. La cultura, infatti – ha proseguito l’assessore -, diventa centrale nella società e nella vita dei cittadini, i quali vengono posti al centro di un consapevole consumo culturale senza più distinzione tra chi produce e chi fruisce”. Nel corso della riunione sono stati illustrati anche una serie di progetti di nuove tecnologie applicate alla cultura. Uno di essi è “Tour dei 1000” promosso da “Telecom” e riguardante l’individuazione di mille innovatori culturali presenti in tutta Italia. E’ stato stabilito inoltre che i dipartimenti alla Cultura delle Regioni contribuiranno alla loro individuazione segnalando i migliori talenti. Tra gli altri progetti esposti, “Liberliber” e “Cineama”, sono solo alcuni dei nuovi modi fare e di fruire la cultura. Il primo riguarda le biblioteche virtuali che possono contribuire in modo determinante a fronteggiare l’emergenza nazionale della lettura, mentre il secondo esprime un nuovo modello partecipativo del cinema basato sui social network che rompe i grandi monopoli economici e culturali. Negli interventi degli assessori è emersa la convinzione che la Commissione Cultura debba rappresentare anche un luogo di incontro e di diffusione. Un luogo dove scoprire ciò che di nuovo sta crescendo nel Paese per quanto concerne lo strategico settore della cultura. Un settore che costruirà sempre più promozione economica e culturale dell’Italia nel mondo.