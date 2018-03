Pallavolo Serie C femminile. Crotone: delineata la situazione di classifica, si aspettano i playoff

Crotone. Entra nella fase centrale il campionato di Serie C femminile, con i primi verdetti comunque confermando quanto era prevedibile, cioè Gallico, Cirò Marina e Crotone sono su un altro livello, basta vedere gli ultimi risultati, vittorie per 3-0 di tutte e tre che si allontanano ancora di più dal resto del gruppo, dove Spinella RC, Paola, Mandelli RC e Gioiosa sperano di collocarsi nell’ultimo posto utile alla qualificazione dei playoff. Diverso il discorso in coda, dove il risveglio dello Scalea che batte il Gioiosa Jonica, la vittoria di Palmi sul Cosenza e la vittoria del Locri sul Paola fa alzare la quota salvezza, lasciando indietro il solo Castrovillari che pur facendo delle buone prestazioni non riesce a cogliere i punti sperati. In casa pitagorica, l’aria che si respira è buona, l’infermeria è vuota, la condizione fisica delle ragazze migliora sempre di più, gli allenamenti servono a migliorare sopratutto il gioco di squadra senza tralasciare i dettagli di una preparazione tecnica individuale che mira a perfezionare le tecniche delle giocatrici nei relativi ruoli; infatti, l’ultimo esperimento dello staff tecnico vede al centro del progetto l’inserimento di Guerri come centrale, che si affianca a Villirillo e Capria per innalzare ancora di più il livello degli allenamenti: di tutto questo la squadra ne trae vantaggio dando modo alla palleggiatrice Reale di smistare il gioco con più fantasia migliorando le sue capacità tattiche; l’altro fondamentale che già domenica ha toccato punte di eccellenza è stata la ricezione del trio Pioli, Pesce e Stasi. Con il 50% perfetto e l’aggiunta di un altro 30% di palloni positivi, dà la somma di 80% di ricezioni positive che hanno fatto fare il classico salto di qualità di tutto il gioco del Crotone. Da questa settimana in poi il calendario ha messo ben tre trasferte consecutive per lo Starbene Crotone, che prima farà visita al Gioiosa poi al Paola e per finire si recherà a Castrovillari, tre partite che serviranno a capire meglio la crescita del gruppo che se la dovrà vedere con due squadre che hanno ambizioni di playoff e che si avvantaggeranno della presenza dei loro tifosi come sempre molto caldi. Mister Asteriti: “Dobbiamo continuare a lavorare con gli obiettivi singoli ben impressi in mente, ognuna delle ragazze sa che dobbiamo raggiungere l’obiettivo minimo tutti i giorni e toccare quello massimo almeno una volta a settimana, solo così possiamo costruire la mentalità vincente prima singola e poi di squadra; i risultati cominciano a vedersi sia in partita che in allenamento, speriamo solo di non incappare in episodi sfortunati che ci farebbero rallentare in questa nostra marcia”.