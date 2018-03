Brevi di cronaca da Reggio Calabria e provincia

POLIZIA

Reggio Calabria. Stamane, in via Giusti, per cause in corso di accertamento, un incendio ha danneggiato l’autovettura Mini Cooper, di proprietà di Q. L., disoccupato di 39 anni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della Squadra Volante.

Reggio Calabria. Ieri in via Polistena un malvivente ha rapinato L. V. di 81 anni, impossessandosi della somma di 2.000,00 euro.

CARABINIERI

Marina di Gioiosa Jonica. Ieri, C.D., 60 anni, dipendente della Società Telecom, ha denunciato che ignoti, dopo aver abbattuto 2 pali in legno, hanno asportato 250 metri circa di filo conduttore in rame.

Mammola. Ieri i Carabinieri della locale Stazione hanno rinvenuto un involucro di cellophane contenente 4oo grammi circa di sostanza stupefacente verosimilmente del tipo marijuana, all’interno di un’abitazione in stato di abbandono, abilmente occultato.

Roccella Jonica. Ieri, L.N., di 52 anni, ha denunciato che ignoti si sono introdotti presso la propria abitazione, asportando diversi gioielli.

Palizzi Marina. Ieri, i Carabinieri della locale Stazione, hanno denunciato in stato di libertà: G.M., di 45 anni. Nella circostanza, a seguito di perquisizione, i militari hanno rinvenuto, occultato tra gli indumenti della donna, un involucro in cellophane contenente 10 grammi di sostanza stupefacente tipo marijuana.

Taurianova. Ieri, A.G., di 59 anni, ha denunciato che ignoti si sono introdotti all’interno della propria abitazione, asportando da un armadio metallico un fucile semiautomatico cal. 12 marca Benelli.

Rosarno. Ieri i Carabinieri della locale Tenenza, in esecuzione di provvedimento, hanno arrestato P.M., di 35 anni, che dovrà espiare la pena di 4 anni di reclusione, in quanto riconosciuto responsabile dei reati di furto aggravato, ricettazione, commessi in Calabria e Veneto tra il 1994 ed il 1997.