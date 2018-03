Palermo. Presentata a Palazzo d’Orleans l’edizione 111 del Carnevale di Sciacca

Palermo. Si annuncia come una delle più’ belle degli ultimi anni, l’edizione 111 del Carnevale di Sciacca, presentata stamattina a Palermo, a palazzo d’Orleans, sede della presidenza della Regione siciliana, alla presenza del presidente Raffaele Lombardo, dell’assessore regionale al Turismo, Daniele Tranchida, del sindaco di Sciacca, Vito Bono, del presidente della provincia di Agrigento, Eugenio D’Orsi, del presidente del consiglio comunale, Filippo Bellanca e l’assessore comunale allo spettacolo, Michele Ferrara. Ad arricchire il programma del carnevale, dal 3 al8 marzo, non soltanto le tradizionali sfilate dei carri allegorici, quest’anno 8, e quello di Peppe Nappa, figura simbolo che aprirà i cortei, ma anche una serie di attività collaterali. Sono previste, tra l’altro, mostre fotografiche, di ceramiche e di cartoline umoristiche. Sciacca registra già il tutto esaurito negli alberghi e sono attesi oltre 100 mila visitatori. Circa 1.500 i figuranti che sfileranno in costume, oltre a quelli sui carri; 1.200 i ragazzi impegnati nell’organizzazione. “Quest’anno – ha detto il sindaco Bono – abbiamo ricevuto la medaglia del Presidente della Repubblica. Un prestigioso riconoscimento per una manifestazione che presenterà molte innovazioni. Non ci saranno i mini carri, ma soltanto quelli grandi, realizzati grazie alla maestria dei nostri artigiani e sui quali sfileranno tra i 100 e i 150 figuranti in maschera. L’altra innovazione è una provocazione educativa: l’eliminazione dell’alcool. Insieme a 400 chili di salsiccia, sarà offerto ai visitatori, al posto del vino, del succo d’arancia. Un messaggio rivolto ai giovani: ci si può divertire in modo sano”. “Attorno al carnevale – ha sottolineato il presidente della Regione, Raffaele Lombardo – ruota un’economia del turismo, dell’artigianato e della ceramica che colloca Sciacca in prima fila in Italia”. “Quello di Sciacca – ha detto l’assessore al Turismo, Daniele Tranchida – e’ uno dei carnevali più antichi e caratteristici della Sicilia e fa parte del calendario dei grandi eventi che la Regione sostiene. Nonostante le ristrettezze finanziarie, abbiamo trovato il modo di sostenere la manifestazione. Sciacca è una sorta di metafora di come vogliamo sviluppare un turismo integrato in Sicilia, perché unisce arte, natura, cultura e artigianato”. Secondo il presidente della provincia di Agrigento, Eugenio D’Orsi “il carnevale è un’occasione che fa uscire il territorio da una situazione di marginalità. Agrigento è una provincia senza autostrade e con un percorso viario non degno di un sistema moderno”. “Delle infrastrutture in Sicilia – ha aggiunto il presidente Lombardo – abbiamo parlato, nei giorni scorsi, con il ministro Fitto. Si è discusso anche dell’aeroporto, da realizzare in sinergia con i privati. Una collaborazione che potrà garantire un utile alla struttura”. Il presidente del consiglio comunale di Sciacca, Filippo Bellanca, ha annunciato il progetto di una fondazione che si occupi per dodici mesi all’anno dell’organizzazione del carnevale, in modo da sgravare di questo compito l’amministrazione.