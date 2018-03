Catanzaro Music Summer School: Mogol ha chiuso la prima fase

Catanzaro. “A Catanzaro ho trovato uno splendido gruppo e ammetto che vorrei portarvi tutti”. E’ stato di poche, ma essenziali parole Giulio Rapetti, dopo aver conosciuto i circa trenta ragazzi catanzaresi che hanno partecipato alla quattro giorni di seminari del Catanzaro Music Summer School. Solo dieci tra loro infatti, otterranno le borse di studio per seguire il corso di perfezionamento musicale per interpreti, autori di testo e compositori di musica leggera nella sede del Centro europeo di Toscolano, da lui diretto e fondato ad Avigliano Umbro. Si è conclusa infatti giovedì la prima parte del progetto nato nell’ambito di “Giovani energie in Comune”, promosso dal Dipartimento della Gioventù-Presidenza del Consiglio dei Ministri e dall’Anci, e realizzato dagli assessorati alla Cultura e Politiche giovanili e alla Pubblica Istruzione del Comune, insieme all’Associazione Eos Sud, che ha offerto ad una trentina di giovani, la possibilità di seguire in città i seminari a cura degli insegnanti del Cet. Per le ultime ore trascorse con i ragazzi della Music Summer School, presso gli studi della Yara Record di Lucio Ranieri, il grande autore meglio noto come Mogol ha poi riservato una serie di consigli e suggerimenti per diventare artisti a tutto tondo: dall’alimentazione allo stile di vita – le ore piccole non sono concesse a nessuno -, all’ascolto di tutto, soprattutto ciò che non corrisponde ai propri gusti personali. Senza dimenticare l’umiltà, necessaria in tutti i campi. Insieme a lui c’era anche Giuseppe Anastasi, docente del Cet, che è subentrato a Giuseppe Barbera, anche lui insegnante del Centro, che aveva incontrato i ragazzi nei primi due giorni dei seminari. Se ad Anastasi e Barbera è andato il compito di soffermarsi su aspetti grossomodo più tecnici con gli stessi ragazzi, oltre che ad esibirsi dal vivo per gli incontri-concerto che il progetto Catanzaro Music Summer School ha voluto rendere accessibili anche al resto della città, con appuntamenti molto partecipati al Centro polivalente di via Fontana Vecchia, le curiosità e le emozioni sono state per lo più indirizzate a lui, Mogol. Mercoledì sera infatti, in molti non hanno voluto perdere l’occasione di conoscere uno tra i più grandi autori della canzone italiana – se non il più grande -, affollando la sala del Centro. Con loro, Mogol si è ben prestato anche a chiacchierare, raccontando aneddoti della propria vita, riportati come uno specchio nelle sue canzoni, e offrendo una esegesi de “I giardini di marzo”, culminata inevitabilmente con tutto il parterre pronto a intonarla. «Questa del Music Summer School – ha detto Mogol – è un grande regalo per i giovani, soprattutto in un periodo come quello in cui viviamo, è un discorso positivo che risponde alle esigenze dei giovani, attenti e appassionati». “Quella che abbiamo offerto è stata anche l’occasione di entrare in contatto con la massima espressione della musica leggera – ha affermato il vicesindaco e assessore alla Cultura di Catanzaro Antonio Argirò -. Oltretutto ho avuto modo di sentirvi – ha aggiunto riferito ai partecipanti al progetto -, e siete davvero molto bravi, tutti”. Adesso bisogna solo aspettare di conoscere i nomi dei dieci che hanno superato questa prima fase. Ricordiamo infine che alla realizzazione dell’intero progetto, oltre ai sopraccitati Cet e Yara Record, partecipano anche il Conservatorio Torrefranca di Vibo Valentia polo didattico di Catanzaro, l’Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù e l’associazione culturale Amici della Musica di Catanzaro.