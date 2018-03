Catania. Arrestato 21enne dalla Polizia per rapina

Catania. Nella nottata personale dell’Ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico ha arrestato per duplice rapina in concorso S.G. di 21 anni residente a Paternò. In particolare, intorno alle ore 03.00, personale delle Volanti si è recato in Piazza Federico di Svevia dove era stata segnalata una rapina consumata da due giovani: sul posto sono state contattate le due giovani vittime le quali hanno riferito che, mentre si stavano portando in un locale notturno della zona, sono state affrontate da altrettanti coetanei che, dietro la minaccia di violenze fisiche, hanno intimato la consegna di denaro. Le suddette vittime si sono rifiutate, ma sono state spintonate con forza; pertanto, hanno consegnato la somma di 20 euro ciascuno ai due malfattori. All’uscita del locale, i malviventi, non ancora soddisfatti del bottino, avendo rivisto i due giovani di prima, li hanno avvicinati nuovamente obbligandoli a consegnare loro altro denaro. Questa volta, non appena i rapinatori si sono allontanati, i rapinati hanno telefonato al “113” raccontando quanto subito e dando le indicazioni sul tipo di autovettura utilizzata (una Lancia Musa di colore scuro) dai rapinatori medesimi. Alle ore 04.00 circa, una Volante è stata inviata in Viale Kennedy dove è stata segnalata un’altra rapina ad opera di tre giovani viaggianti a bordo di Lancia Musa di colore scuro: in questo caso, la vittima ha riferito che uno degli aggressori, dopo averlo colpito al viso con un pugno, gli ha rapinato i soldi che aveva nel portafoglio, mentre un complice lo teneva bloccato; inoltre, ha aggiunto che, per agevolarsi la fuga, i rapinatori gli hanno sottratto le chiavi dell’autovettura lanciandole poi per strada.

Quest’ultima vittima ha fornito tanto le descrizioni dei malfattori quanto la targa dell’autovettura con la quale essi viaggiavano. Personale delle Volanti si è recato quindi a Paternò presso l’abitazione del malvivente proprietario dell’autovettura lo ha rintracciato e lo ha accompagnato in Questura dove è stato riconosciuto dalle vittime quale autore di entrambe le rapine.