Catanzaro. Venerdì disagi idrici nella zona sud della città

Catanzaro. Venerdì prossimo 11 marzo, per lavori da eseguire sulla condotta comunale, dalle ore 8 e fino al termine dell’intervento, sarà sospesa l’erogazione dell’acqua nella zona sud della Città. Lo ha reso noto l’ufficio acquedotti di palazzo de Nobili chiarendo che a risentire del problema saranno le utenze del quartiere Lido, comprese tra il fiume Corace e il porto, Giovino, via Crotone e via Emilia.