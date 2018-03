Operazione Imelda: dettagli nomi e foto dei 31 arrestati

Dopo oltre 3 anni di indagini, questa notte il Gico della Guardia di Finanza di Catanzaro, in collaborazione con il Servizio Centrale di Investigazione sulla Criminalità Organizzata (Scico) di Roma e con l’ausilio di reparti del Comando provinciale di Reggio Calabria, ha portato a termine l’operazione denominata Imelda, condotta nei confronti di una pericolosa ed agguerrita organizzazione di stampo ‘ndranghetistico dedita al traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Trentuno le ordinanze di custodia cautelare in carcere disposte dal Gip del Tribunale di Reggio Calabria su richiesta della locale Direzione distrettuale antimafia, la cui esecuzione ha visto impegnati oltre 150 finanzieri nei territori di San Luca, Africo, Bovalino e Rosarno, roccaforti storiche di importanti famiglie di ‘ndrangheta, e nell’Hinterland milanese, dove alcuni membri dell’organizzazione avevano stabilito la loro residenza abituale.

Fra i provvedimenti di cattura emessi dalla Procura reggina, figurano 5 mandati di arresto europeo che la Polizia di Duisburg sta eseguendo nei confronti di altrettanti trafficanti calabresi, originari di San Luca ed emigrati nella nota città tedesca, dove gestivano attività commerciali di scarso rilievo economico ma con finalità di copertura della più lucrosa attività di narcotraffico.

L’importanza dell’operazione, che si è avvalsa del fondamentale ruolo di coordinamento della Procura nazionale antimafia e della Direzione centrale dei servizi antidroga, è testimoniata non soltanto dai rilevanti carichi di cocaina ricondotti al sodalizio (ben 23 kg sottoposti a sequestro e circa 160 kg consumati in frode) o dall’altrettanto rilevante numero di pericolosi affiliati alla ‘ndrangheta assicurati alla giustizia, molti dei quali latitanti da diversi anni, ma soprattutto dall’essere riuscita a colpire in tutti i suoi gangli “operativi” ed “organizzativi” una pericolosa holding criminale di livello internazionale. Un’alleanza strategica tra le cosche della Locride (Nirta-Strangio-Pizzata) e quelle della Piana di Gioia Tauro (Ascone-Bellocco) le quali, rinsaldando latenti amicizie tra vecchi capi ‘ndrina, si sono tra loro coalizzate per assicurarsi, da un lato, l’apertura di nuovi canali per l’importazione, lo stoccaggio e lo smercio della cocaina proveniente dal Sud America, dall’altro, la creazione, soprattutto in territorio estero, di basi operative e logistiche per la copertura di soggetti latitanti appartenenti alle medesime cosche.

In questo quadro, gli uomini del Goa di Catanzaro, coordinati dai magistrati della DDA di Reggio Calabria, hanno sviluppato la loro indagine seguendo contestualmente un duplice binario investigativo: il primo, finalizzato alla neutralizzazione del traffico internazionale di droga gestito dall’organizzazione; il secondo, rivolto all’individuazione e alla cattura di importanti esponenti del sodalizio che, sebbene in stato di latitanza, continuavano a porre in essere i loro affari illeciti in Italia e all’estero.

Le investigazioni hanno evidenziato, fin da subito, la leadership criminale di Antonio Ascone (57enne nato a Rosarno, alias “nascarella” ritenuto capo dell’omonima cosca per come già emerso nell’ambito delle operazioni “Nasca” e “Timpano” condotte dal Goa di Catanzaro), Bruno Pisano di 28 anni, Umberto Bellocco di 28 anni e Michele Ascone di 23 anni (figlio di Antonio), i quali al vertice della componente tirrenica dell’organizzazione, erano i promotori di un traffico internazionale di sostanze stupefacenti che vedeva interessati diversi paesi europei (Belgio, Germania e Olanda) e con basi logistiche anche nel nord Italia.

Il gruppo, infatti, poteva contare sull’appoggio di alcuni soggetti residenti nell’Hinterland milanese, primi fra tutti Sergio Carretta di 51 anni e Rocco Ascone di 58 anni (cugino di Antonio, recentemente arrestato nell’ambito dell’operazione Il Crimine) i quali avevano compiti di ricezione, stoccaggio e smercio dello stupefacente.

Proprio ai loro danni, il 17 settembre del 2006 a Pollein (Ao) i finanzieri della Tenenza di Entreves hanno sequestrato, su input del Goa di Catanzaro, circa 1,2 kg di cocaina purissima, abilmente occultata all’interno di un furgone guidato da un corriere rumeno, Larentiu Doru Avram di 33 anni, e che gli era stata inviata da Antonio Ascone per rifornire il mercato milanese.

Nel contempo, Antonio Ascone aveva instaurato una ferrea alleanza con alcuni importanti esponenti della cosca Strangio-Nirta-Pizzata di San Luca per la gestione “in comunione” del traffico internazionale di droga. Si tratta, in particolare, di Francesco Strangio di 45 anni (alias l’ingegnere, esponente di spicco dell’omonima cosca e uno dei leader indiscussi della ‘ndrangheta nel campo del narcotraffico. Difficilmente in campo europeo partite di stupefacente di un certo rilievo potevano essere “commercializzate” senza che lui non avesse avuto un interessamento diretto o indiretto, nella veste di mediatore, tra narcos colombiani e organizzazioni criminali calabresi. Referente particolare e privilegiato dei narcos colombiani, la sua figura compare nelle più importanti operazioni antidroga svolte sul territorio nazionale nell’ultimo decennio. In particolare il suo nome è legato alle operazioni “Trina”, “Timpano” e “Borsalino” condotte dal Goa di Catanzaro dalle quali emergeva chiaramente che Strangio fungeva da collettore tra i cartelli colombiani e le organizzazioni calabresi che si adoperavano per smerciare le partite di stupefacente sul territorio nazionale.), Giancarlo Polifroni di 35 anni (alias “il dottore”, ricercato in ambito internazionale per l’omicidio di Antonio Speranza, avvenuto nel 1997 per questioni legate al traffico di stupefacenti e per il quale è stato condannato a 17 anni di reclusione dalla Corte d’Assise d’Appello di Reggio Calabria. Tale omicidio, compiuto peraltro in giovane età, fece fare al Polifroni quel “salto di qualità” necessario per avere credito all’interno delle potenti organizzazioni criminali calabresi operanti nella Locride e aventi importanti ramificazioni nel nord Europa. Riparato subito dopo l’omicidio in Olanda ha allacciato importanti legami con altri latitanti successivamente riparati in quel paese come lo stesso Strangio. Insieme a questo, Polifroni intratteneva rapporti sempre più stretti con i narcos colombiani concludendo “affari” sempre più importanti acquistando così quella credibilità indispensabile per il buon esito di rilevanti importazioni dal Sud America di cocaina), e del noto trafficante internazionale Bruno Pizzata, di 55 anni, colpito più volte da ordinanze di custodia cautelare in carcere (ultima quella scaturita dall’operazione “Overloading” condotta dalla sezione Goa di Catanzaro sotto la direzione della DDA del capoluogo regionale) e recentemente arrestato in Germania dal Gico di Reggio Calabria in collaborazione con la Polizia di Duisburg.

Personaggio di spessore all’interno della cosca di appartenenza sin dai suoi esordi sulla scena criminale, nei primi anni 2000 Pizzata era stato colpito da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip presso il Tribunale di Bari nell’ambito dell’operazione “Anje” condotta dal Goa di Catanzaro. Da quel momento, il Pizzata si è dato alla latitanza e, a differenza di altri criminali calabresi stabilitisi nei Paesi Bassi, ha scelto come rifugio la cittadina tedesca di Oberhausen, a due passi da Duisburg. Confermando il ruolo rivestito in tutte le vicende di droga che lo hanno visto coinvolto, anche nell’indagine “Imelda”, Bruno Pizzata rivestiva i panni del “broker” internazionale al servizio non solo della ‘ndrina di appartenenza ma di qualunque altra organizzazione avesse bisogno di reperire quello che lui stesso era solito indicare come “materiale”, ossia gli stupefacenti.

Oltre a vantare agganci e collegamenti diretti con fornitori peruviani, colombiani e venezuelani, dai quali aveva acquistato nel tempo stupefacente in grandi quantità, Pizzata disponeva anche di una fitta rete di corrieri di cui curava personalmente sia l’arruolamento che la formazione. Emblematica in proposito la conversazione ambientale intercettata sull’autovettura del Pizzata, nella quale egli instradava all’attività di corriere, quasi con una sorta di rito di iniziazione, un giovane di origine sarde, successivamente identificato in Beniamino Marras di 39 anni:

23.3.2006

Pizzata parla con un uomo e dice: “C’è una cosa che deve essere legata… un tubicino che è sotto.. il gancio si è smollato ed è sotto ora capisci… lo sai quelle graffette che vendono di plastica, si lega lì ed è tutto posto, siamo andati e adesso torniamo da laggiù… ti abbiamo fatto venire oggi perché avevano roba tagliata e domani alle undici e mezza mi telefona e mi dice se è pronta… andiamo con tutte e due le macchine… comprendi? Così ti faccio trasportare un po’ di materiale come cuscini… possiamo andare noi, andiamo da Stella.. così viene lui”.

L’interlocutore: “L’avete provata voi, la coca.. l’avete provata, tu l’hai provata”.

Pizzata: “Quando parlano gli amici miei non mi possono raccontare bugie, se mi dicono che è tagliata è tagliata se deve essere buona deve essere buona…”.

Uomo: “Se tu mi fai vedere adesso come ci fermiamo dove è… il mio amico meccanico… me la fa lui”.

Pizzata: “Una graffetta è… non c’è bisogno del meccanico e stasera avremmo finito la situazione… fra due giorni ta ta ta… non ti dare pensiero che quando arriva il materiale vengono soli”.

Uomo: “Alcuni non mi hanno più aspettato…”.

Pizzata: “Io per te miro ad un altro lavoro… nel frattempo lo facciamo se non iniziamo”.

Uomo: “E’ rischioso”.

Pizzata: “… Non voglio che lavori qua tu quello che mi interessa a me è che tu faccia i viaggi… che lavori con i viaggi, devono vederti come un ragazzo pulito”.

Pizzata: “Il primo viaggio che fai devi farlo solo per andare lì e farlo provare, un pacco… un pacco”.

Uomo: “Ne vale la pena?”.

Pizzata: “Se non ne vale la pena tu che pensi che… il secondo turno poi ci prepariamo.. comunque ti posso dire che tra una settimana, dieci giorni dovremmo iniziare”.

Uomo: “A me più lavoro mi dai e meglio è… che mi servono soldi”.

Pizzata: “A me interessa che tu ti fai il lavoro con la massima cautela… il lavoro al 100%.. tu lì non hai problemi… quando arrivi nella zona devi avere tutto sotto controllo perché ti aspettano i miei a ritirare, loro ti portano in un appartamento o hotel, che sono amici nostri, mangi, ti rilassi e il giorno dopo riparti… l’Italia tu non hai problemi per fare la strada… la prima volta si fa trovare la staffetta..”.

Uomo: “Ma un ragazzo o una ragazza fai venire?”.

Pizzata: “Non è che viene con te.. la prima volta ti va avanti ti fa strada…, che andate a rischiare in due.. uno deve rischiare.. se ci sono problemi – fermati a prendere un caffè, in dieci giorni spero che possiamo dare inizio al lavoro e tre o quattro volte al mese… come tu prendi il malloppo vedi che ti senti meglio”.

Uomo: “Se vale la pena che rischio lo faccio certamente, te l’ho detto anche l’altra volta”.

Pizzata: “Devi pensare che il minimo che ti becchi… ogni viaggio, nel giro di un mese 12.000 euro… se lavoriamo con il minimo… 12.000 euro devi lavorare un anno in pizzeria, se lavori con il dovuto criterio fai 30/35/40.000 euro, dipende come va a noi vai tu, più noi lavoriamo più noi guadagni, noi siamo organizzati bene, a me interessa la tua guida, se hai resistenza nella guida perché il viaggio è lungo, tu solo guidare devi, guarda io pure con questa macchina dove dovevo andare in 20 ore sono lì, proprio ad andare tranquillo, io questa macchina l’ho fatta lavorare, questa proprio questa e chi ci andava, andava tranquillo e tornava tranquillo”.

Uomo: “Conosci bene Oberhausen?”.

Pizzata “A furi di venivi a trovare, una volta te una volta Sebastiano, mi avete fatto uscire pazzo qui ad Oberhausen”.

Uomo: “Se la macchina è buona… tu sai quello che devi fare e io mi preparo la strada”.

Pizzata: “Io l’altro giorno ti cercavo e sai perché non ti ho fatto venire a fare un lavoretto… ti saresti guadagnato 2000 euro solo per ritirare soldi”.

Uomo:” Ah i 100.000 euro?”.

Pizzata: ” Se no ti avrei fatto fare 2000 euro così… che neanche in un mese li guadagni”.

Uomo: “Secondo te perché voglio fare questo lavoro… il rischio si sa quello che è, anche mio nipote lo fa… ma chi è che c’è dentro Sebastiano?”.

Pizzata: “E’ già arrivato?”.

Scendono dalla macchina.

In Germania, Pizzata intratteneva frequenti contatti con altri esponenti del gruppo tra cui, principalmente, Antonio Vottari di 26 anni e Sebastiano Rechichi di 51 anni e, nel contempo, faceva la spola con la vicina Olanda allo scopo di concertare con gli stessi l’invio di cospicue partite di stupefacente in Italia reperite direttamente presso fornitori sudamericani o commissionate al noto trafficante rumeno State Stelean di 60 anni.

Determinante in tale contesto è stata la collaborazione giudiziaria internazionale instaurata dalla DDA di Reggio Calabria con la Procura di Duisburg che ha portato gli investigatori del Goa di Catanzaro a lavorare fianco a fianco con la Polizia tedesca. Una collaborazione avviata già all’indomani della famosa strage di ferragosto del 2008 e che, unitamente a quella fornita dalla Polizia olandese e belga, si è rivelata preziosa per tutta la durata delle indagini avendo assicurato, in tempo reale, un continuo flusso di informazioni sui soggetti monitorati e sui loro movimenti, l’ascolto reciproco delle conversazioni che avvenivano in quei Paesi nonché l’individuazione e la cattura di pericolosi latitanti.

In particolare, poiché Bruno Pizzata utilizzava utenze mobili non intercettabili in Italia, solo la congiunta e reciproca attività captativa italo-tedesca ha permesso di monitorare le conversazioni che il Pizzata intratteneva con gli altri membri dell’organizzazione e di seguire così le numerose transazioni illecite di cui egli era protagonista indiscusso.

Si è potuto infatti accertare che Bruno Pizzata aveva:

gestito, con l’ausilio di Sebastiano Rechichi e Antonio Vottari, la fornitura di più carichi di stupefacente in quantità imprecisata e con destinatario un personaggio siciliano non meglio identificato;

organizzato, sempre con Sebastiano Rechichi, Antonio Vottari e Francesco Stilo cl. 61, una transazione di stupefacente nell’ordine di 50/100 kg con destinazione Italia;

partecipato al progetto di importare circa 1.000 kg di cocaina proveniente dal Sud America con destinazione un porto del Nord Europa, progetto nel quale erano coinvolti anche State Stelean e alcuni trafficanti venezuelani e colombiani.

Ma soprattutto si è attestato con assoluta certezza il suo coinvolgimento e quello di Sebastiano Rechichi, Antonio Vottari e di State Stelean circa il sequestro di 22 kg di cocaina avvenuto il 14 marzo 2006 presso l’aeroporto milanese di Malpensa ad opera del locale Gruppo della Guardia di Finanza. Lo stupefacente, reperito in Venezuela dal duo Pizzata-Stelean, era trasportato da un corriere arrestato in quell’occasione.

La collaborazione di Polizia sul fronte internazionale si è rivelata altrettanto decisiva nella parallela attività di individuazione e arresto di pericolosi latitanti, altro pilastro investigativo dell’operazione.

Grazie al sinergico apporto delle polizie di Germani, Olanda e Belgio, si è potuto infatti porre fine alla latitanza di ben cinque esponenti di spicco dell’organizzazione che, durante le indagini, è stata così privata di fondamentali punti di riferimento nella pianificazione e gestione del traffico di droga.

Ed è proprio questa circostanza che rende l’operazione “Imelda” un modello di riferimento assoluto nel panorama della cooperazione giudiziaria, ove si consideri che ben quattro forze di polizia appartenenti a Stati diversi, sapientemente guidate dalle rispettive magistrature e con l’azione di coordinamento assicurata ai vari livelli dalla Direzione nazionale antimafia, dalla Direzione centrale per i servizi antidroga e dal Servizio centrale della Guardia di Finanza, sono riuscite a operare congiuntamente in tempo reale per il raggiungimento di un unico comune obiettivo.

Il 27 aprile 2006, dopo lunghi ed estenuanti pedinamenti condotti in collaborazione con la polizia olandese, veniva arrestato nella sua dimora di Amsterdam Antonio Ascone, latitante da oltre 2 anni, allorquando era stato coinvolto nell’operazione “Nasca” condotta dal Goa di Catanzaro.

Nel corso della mesedima operazione, cadeva nella rete un altro pericoloso latitante, Gioacchino Bonarrigo cl. 84, nipote e fiancheggiatore di Antonio Ascone, mentre riusciva a sfuggire alla cattura Antonio Calogero Costadura, cl. 74 (latitante dal 2002, anno che ha visto la sua evasione dagli arresti domiciliari, arrestato per traffico di sostanze stupefacenti e colpito successivamente da mandato di cattura europeo. Esponente della famiglia Nirta di San Luca, curava gli “affari” del clan per ciò che concerneva il flusso di stupefacenti dal Nord Europa in Italia). Lo scampato pericolo e il successivo arresto il 21.6.2006, sempre in collaborazione con la polizia olandese, di Francesco Strangio cl. 66 (avvenuto sull’autostrada Rotterdam-Amsterdan nei pressi di un distributore stradale dopo un serrato ed estenuante pedinamento) e di Giancarlo Polifroni (bloccato nei pressi di un supermercato), hanno indotto Costadura ad abbandonare l’Olanda e a recarsi nella natia Genk (Belgio) dove, tra l’altro, viveva la sua famiglia. Proprio grazie all’ascolto di alcune conversazioni tra la madre e il fratello, i finanzieri del Goa sono riusciti a risalire all’esatta localizzazione del Costadura che è stato così arrestato il 23 maggio del 2008 dai reparti speciali belgi mentre si apprestava a definire gli ultimi preparativi in vista dell’imminente battesimo della figlia.

Concluse le indagini sulla componente “militare” dell’organizzazione che, fra l’altro, hanno portato anche al sequestro di un ingente quantitativo di armi (9 pistole, 1 mitragliatrice, 5 silenziatori, 18 caricatori e più di 300 munizioni), i finanzieri del Gico di Catanzaro e del Servizio centrale investigazione sulla criminalità organizzata del Corpo di Roma, hanno condotto mirate indagini economico-finanziarie, disposte sempre dalla DDA reggina, sui patrimoni illeciti accumulati dai principali indagati.

I conseguenti provvedimenti di sequestro preventivo emessi ai sensi degli articoli 321 c.p.p. e 12 sexies L. 356/92 dal Gip del Tribunale di Reggio Calabria, su richiesta della locale Procura Distrettuale, colpiscono i seguenti beni per un valore stimato in circa 5 milioni di euro:

10 immobili, distinti tra terreni e fabbricati;

14 automezzi;

3 ditte individuali (di cui 2 in Calabria ed una nel Nord Italia);

diversi conti correnti e polizze vita.

L’elenco dei 31 arrestati

Antonio Ascone, nato a Rosarno, cl. 54 Michele Ascone, nato a Gioia Tauro, cl. 79 Vincenzo Ascone, nato a Gioia Tauro, cl. 80 Rocco Ascone, nato a Rosarno, cl. 53 Laurentiu Doru Lorenzo Avram, nato a Galati (Romania) cl. 78 Umberto Bellocco, nato a Cinquefrondi, cl. 83 Gioacchino Bonarrigo, nato a Cinquefrondi, cl. 84 Nicola Bonarrigo, nato a Rosarno, cl. 64 Pasquale Calderone, nato a Locri, cl. 77 Sergio Carretta, nato a Milano, cl. 60 Antonio Costadura, nato a Genk (Belgio) cl. 74 Domenico Codespoti, nato a San Luca, cl. 50 Giuseppe Fabrizio, nato a Taurianova, cl. 74 Salvatore Giorgi, nato a Locri, cl. 74 Beniamino Marras, nato a Cagliari, cl. 72 Carmine Murdaca, nato a Sant’Ilario dello Jonio, cl. 57 Aldo Nasso, nato a Polistena, cl. 85 Vincenzo Perri, nato a San Luca, cl. 80 Bruno Pisano, nato a Cinquefrondi, cl. 83 Bruno Pizzata, nato a Melito Porto Salvo, cl. 59 Giuseppe Pizzata, nato a Locri, cl. 80 Giancarlo Polifroni, nato a Locri, cl. 74 Filippo Rechichi, nato a Locri, cl. 83 Sebastiano Rechichi, nato a San Luca, cl. 60 Antonio Romeo, nato a San Luca, cl. 57 Antonio Romeo, nato a San Luca, cl. 70 State Stelian, nato a Unirea (Romania) cl. 50 Francesco Stilo, nato ad Africo, cl. 61 Francesco Strangio, nato a Melito Porto Salvo, cl. 66 Antonio Vottari, nato a Locri, cl. 85 Giuseppe Romeo, nato a Giussano, cl. 61 (arresti domiciliari)

Le foto degli arrestati: