Torrenova. Denunciato dai Carabinieri per guida in stato di ebbrezza

Torrenova (Messina). Nel pomeriggio di ieri, nell’ambito di predisposti servizi finalizzati alla prevenzione e repressione delle violazioni al Codice della Strada, i Carabinieri della Compagnia di Sant’Agata di Militello hanno segnalato all’autorità giudiziaria competente un 37enne di San Marco d’Alunzio per guida in stato di ebbrezza. In particolare, il conducente, a seguito del test effettuato con l’etilometro, è stato riscontrato con un tasso alcolemico di 2,07 g/l, superiore a quello previsto dalla vigente normativa, fissato in 0,8 g/l (parametro soglia da cui scatta la denuncia penale). All’atto della contestazione dell’illecito, i Carabinieri hanno proceduto al ritiro del documento di guida dell’automobilista.